Hamas confirma libertação de 8 reféns nesta quinta-feira

Lista inclui 5 tailandeses e 3 israelenses raptados em 2023

Publicado em 30/01/2025 às 08:35

Alterado em 30/01/2025 às 08:35

O Hamas entregou a lista com os nomes de oito reféns que serão libertados nesta quinta-feira (30), incluindo três israelenses e cinco tailandeses, como parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza em vigor desde 19 de janeiro.

Os três israelenses que sairão do cativeiro no enclave palestino são a civil Arbel Yehud, 29 anos, a militar Agam Berger, 20, e o idoso Gadi Moses, 80.

O gabinete do premiê Benjamin Netanyahu exigia que Yehud estivesse na segunda leva de reféns libertadas em 25 de janeiro, o que não aconteceu, fazendo o governo acusar o Hamas de violar o acordo e ameaçar não permitir o retorno de palestinos para suas casas no norte de Gaza.



A civil está em poder do grupo fundamentalista Jihad Islâmica, que divulgou um vídeo para comprovar que ela está viva. Com isso, Israel aceitou permitir a volta dos deslocados para a parte setentrional do enclave na última segunda-feira (27).



Já Berger é uma das cinco militares sequestradas pelo Hamas no posto de observação de Nahal Oz, na fronteira com Gaza, nos atentados de 7 de outubro de 2023. As outras quatro - Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag - foram soltas em 25 de janeiro.



Foram elas que informaram o alto escalão das Forças Armadas sobre movimentos suspeitos no enclave palestino, prenunciando uma possível ação do Hamas. O relato delas, no entanto, não foi considerado pelos superiores.



Além dos três israelenses, o grupo islâmico vai libertar nesta quinta cinco agricultores tailandeses sequestrados no kibutz Nir Oz. Em troca dos reféns, o país judeu deve soltar mais de 100 prisioneiros palestinos de suas prisões.



Já a quarta libertação no âmbito do cessar-fogo está prevista para sábado (1º) e incluirá três homens israelenses vivos, cujos nomes devem ser confirmados no dia anterior.



Até o momento, o Hamas soltou sete reféns israelenses desde 19 de janeiro, enquanto Israel libertou 290 prisioneiros palestinos. A primeira fase do cessar-fogo deve durar 42 dias, com a devolução de 33 reféns - dos quais oito estariam mortos - em troca de 1,9 mil prisioneiros.



A expectativa é de que no 16º dia da trégua os dois lados comecem a negociar as próximas etapas do acordo, que contemplariam a soltura dos reféns vivos remanescentes em Gaza e a retirada das tropas de Israel. (com Ansa)