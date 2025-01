Google Maps renomeia 'Golfo do México' para 'Golfo da América'

Usuários no restante do mundo poderão ver as duas denominações

Publicado em 28/01/2025 às 13:53

Alterado em 28/01/2025 às 13:53

Golfo do México será 'Golfo da América ' no Google Maps nos EUA Foto: reprodução

O Google Maps anunciou que vai renomear o Golfo do México para "Golfo da América" em seu serviço nos Estados Unidos, após a mudança determinada pelo presidente Donald Trump.

Segundo a plataforma, a mudança irá acontecer assim que a atualização for oficialmente registrada no Sistema de Nomes Geográficos dos EUA.

No entanto o nome atual será mantido no México, enquanto no resto do mundo haverá a indicação das duas formas.



No último dia 24 de janeiro, o governo americano oficializou a troca do nome do Golfo do México para Golfo da América e da montanha mais alta da América do Norte, o Monte Denali, que significa "grande" no idioma dos povos originários do Alasca, para Monte McKinley, em homenagem ao ex-presidente William McKinley (1843-1901), que nunca pisou na região. O Google Maps também irá acatar a mudança.

"Quando os nomes oficiais variarem entre os países, os usuários do Maps [nos EUA e México] verão o nome local oficial.



No resto do mundo, verão as duas indicações", explicou a plataforma. (com Ansa)