Ataque israelense em campo de refugiados em Gaza deixa mortos

Motorista de veículo e criança estão entre vítimas de ofensiva

Publicado em 28/01/2025 às 11:10

Alterado em 28/01/2025 às 11:10

Novos ataques israelenses contra o campo de refugiados de Al-Nuseirat, na Faixa de Gaza, deixou mortos e feridos na noite da última segunda-feira (27), apesar do acordo de cessar-fogo na guerra contra Hamas, informou a agência Wafa.



Na primeira ofensiva, um homem morreu e outras pessoas ficaram feridas depois que um avião israelense atingiu uma escavadeira a oeste do campo de refugiados.



Testemunhas relataram que o equipamento tentava liberar um veículo preso nos escombros na área.

O motorista morreu e outros civis presentes no local ficaram feridos.



Já o segundo ataque atingiu uma carroça puxada por animais e deixou uma criança morta e vários outros cidadãos locais feridos em Al-Nuseirat.



As Forças de Defesa de Israel (FDI) relataram no Telegram que um de seus aviões abriu fogo no centro de Gaza "para afastar alguns veículos suspeitos que se dirigiam para o norte, em uma área não autorizada para passagem, segundo o acordo e sem ser inspecionado, em violação aos termos" do cessar-fogo. (com Ansa)