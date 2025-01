Trump acusa Brasil de querer 'mal' dos EUA e defende tarifas

Presidente definiu o país como 'grande criador' de taxas

Publicado em 28/01/2025 às 10:27

Alterado em 28/01/2025 às 10:27

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Brasil de aplicar tarifas de importação elevadas e incluiu o país sul-americano em um grupo de nações que, segundo ele, buscam o "mal" dos EUA.



"Coloque tarifas em países e pessoas estrangeiras que realmente nos querem mal. A China é um grande criador de tarifas. Índia, Brasil, tantos, tantos países. Não vamos deixar isso acontecer mais porque vamos colocar a América em primeiro lugar, sempre colocar a América em primeiro lugar", disse o republicano em discurso na Flórida.



Trump destacou ainda que "tarifa" está entre as quatro palavras que ele mais aprecia. Na semana passada, o presidente já havia adotado um tom crítico ao Brasil e outros países da América Latina, afirmando que a região "precisa mais" dos EUA do que o contrário.



A relação com Trump, bem como os desdobramentos da crise envolvendo as deportações de brasileiros pelos EUA, podem ser tema de uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler Mauro Vieira nesta terça-feira (28). (com Ansa)