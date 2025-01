Líderes ouvirão sobreviventes de Auschwitz no 80º aniversário da libertação do campo

No sábado, o bilionário Elon Musk, conselheiro de alto nível do presidente dos EUA, Donald Trump, fez um discurso em vídeo para apoiadores da AfD (Alternative fuer Deutschland) da Alemanha, que está em segundo lugar nas pesquisas para a eleição de 23 de fevereiro em uma plataforma que inclui minimizar a culpa histórica pelo Holocausto

Publicado em 27/01/2025 às 08:22

Alterado em 27/01/2025 às 08:23

O sol brilha por entre as árvores perto de uma torre de guarda no desativado campo de concentração e extermínio alemão nazista de Auschwitz-Birkenau em Oswiecim, Polônia, no dia do 80º aniversário da libertação dos prisioneiros, 27 de janeiro de 2025 Foto: Agencja Wyborcza.pl/Grzegorz Celejewski via Reuters

Sobreviventes de Auschwitz se juntarão a líderes mundiais nesta segunda-feira (27) para marcar o 80º aniversário da libertação do campo de extermínio da Alemanha nazista por tropas soviéticas, uma das últimas reuniões desse tipo daqueles que vivenciaram seus horrores.



O aniversário no local do campo que a Alemanha nazista montou na Polônia ocupada durante a Segunda Guerra Mundial contará com a presença do chanceler alemão Olaf Scholz, do rei Charles da Grã-Bretanha, do presidente francês Emmanuel Macron, do presidente polonês Andrzej Duda e de uma série de outros líderes.

Eles não deverão fazer discursos, mas sim ouvir talvez pela última vez aqueles que sofreram e testemunharam em primeira mão uma das maiores atrocidades da humanidade.



Israel, o país fundado para judeus à sombra do Holocausto, enviou o ministro da Educação, Yoav Kisch.



Uma fonte do Palácio de Buckingham disse que o rei Charles prestaria homenagem "tanto como homem quanto como monarca":



"Como qualquer pessoa que tenha visitado o acampamento pode confessar, ele tem um impacto profundo na alma, trazendo para casa tanto a escala dos horrores quanto as lições que devem ser aprendidas para a eternidade."

O presidente Andrzej Duda disse a repórteres no campo que "nós, poloneses, em cujas terras os alemães construíram este campo de concentração, somos hoje os guardiões da memória".



A lembrança de crimes cometidos em nome das noções nazistas de superioridade racial tornou-se uma questão política aguda nos últimos anos, com a ascensão de partidos de extrema direita em toda a Europa.



No sábado, o bilionário Elon Musk, conselheiro de alto nível do presidente dos EUA, Donald Trump, fez um discurso em vídeo para apoiadores da AfD (Alternative fuer Deutschland) da Alemanha, que está em segundo lugar nas pesquisas para a eleição de 23 de fevereiro em uma plataforma que inclui minimizar a culpa histórica pelo Holocausto.

"As crianças não devem ser culpadas dos pecados de seus pais, muito menos de seus bisavós", disse Musk, que depositou uma coroa de flores em Auschwitz há um ano.



O comício levou o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, a dizer que "as palavras que ouvimos dos principais atores do comício da AfD sobre a 'Grande Alemanha' e 'a necessidade de esquecer a culpa alemã pelos crimes nazistas' soaram muito familiares e ameaçadoras".



SOBREVIVENTES SERÃO OUVIDOS ENQUANTO IDEIAS DE EXTREMA-DIREITA SE ESPALHAM NOVAMENTE



Pawel Sawicki, porta-voz do Museu e Memorial de Auschwitz-Birkenau, disse que os políticos não farão discursos nesta segunda-feira, mas ouvirão as vozes dos sobreviventes.

"Está claro para todos nós que este é o último aniversário marcante em que podemos ter um grupo de sobreviventes que serão visíveis e que podem estar presentes no local", disse ele.



"Em 10 anos, isso não vai acontecer, e enquanto pudermos devemos ouvir as vozes dos sobreviventes, seus testemunhos, suas histórias pessoais. É algo de enorme importância quando falamos sobre como a memória de Auschwitz é moldada."



A comemoração principal deveria começar às 16h (horário local) em uma tenda construída sobre o portão do antigo campo de Auschwitz II-Birkenau, atrás de um vagão de trem de carga colocado em frente ao portão.



Mais de 1,1 milhão de pessoas, a maioria judeus, morreram em câmaras de gás ou de fome, frio e doenças em Auschwitz, onde a maioria foi trazida em vagões de carga, embalados como gado.

Mais de três milhões dos 3,2 milhões de judeus da Polônia foram assassinados pelos nazistas, representando cerca de metade dos judeus mortos no Holocausto.



Entre 1941 e 1945, a Alemanha nazista e seus colaboradores assassinaram sistematicamente cerca de seis milhões de judeus em toda a Europa ocupada pelos alemães, junto com ciganos, minorias sexuais, deficientes e outros que ofenderam as ideias nazistas de superioridade racial.



A húngara Agnes Darvas, agora com 92 anos, disse à Reuters em Budapeste na semana passada que o mundo ainda não aprendeu as lições do Holocausto.



"As pessoas acreditam que, se comemorarem, essas coisas não acontecerão. Bem, isso acontece todos os dias, talvez não com judeus, mas com algumas outras etnias ... nunca houve tanta crueldade no mundo."