México constrói abrigos temporários para se preparar para deportações em massa dos EUA

...

Publicado em 25/01/2025 às 08:51

Alterado em 25/01/2025 às 08:51

Autoridades mexicanas começaram a construir abrigos gigantes na Ciudad Juarez para se preparar para um possível fluxo de mexicanos após as deportações em massa prometidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Os abrigos temporários terão capacidade para abrigar milhares de pessoas e devem ficar prontos em questão de dias, disse o funcionário municipal Enrique Licon.



"É sem precedentes", disse Licon enquanto os trabalhadores descarregavam longos suportes de metal de reboques de tratores estacionados nos grandes pátios vazios do Rio Grande, que separa a cidade de El Paso, Texas.

As tendas em Ciudad Juarez fazem parte do plano do governo mexicano de preparar abrigos e centros de recepção em nove cidades do norte do México.



As autoridades do local fornecerão aos mexicanos deportados comida, moradia temporária, assistência médica e assistência na obtenção de documentos de identidade, de acordo com um documento do governo que descreve a estratégia, chamado "O México abraça você".



O governo também planeja ter uma frota de ônibus pronta para transportar os mexicanos dos centros de recepção de volta às suas cidades natais.

Trump prometeu realizar o maior esforço de deportação da história dos EUA, o que removeria milhões de imigrantes. Uma operação dessa escala, no entanto, provavelmente levaria anos e seria extremamente cara.



Quase 5 milhões de mexicanos vivem nos Estados Unidos sem autorização, de acordo com uma análise do think tank mexicano El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), com base em dados recentes do censo dos EUA.

Muitos são de partes do centro e do sul do México devastadas pela violência e pela pobreza. Cerca de 800.000 mexicanos sem documentos nos Estados Unidos são de Michoacán, Guerrero e Chiapas, de acordo com o estudo do COLEF, onde batalhas ferozes entre grupos do crime organizado forçaram milhares a fugir nos últimos anos, às vezes deixando cidades inteiras abandonadas.



O MÉXICO PODE TER DIFICULDADES

O governo mexicano diz que está pronto para a possibilidade de deportações em massa. Mas os defensores da imigração têm suas dúvidas, temendo que a combinação de deportações em massa e as medidas de Trump para impedir que os migrantes entrem nos EUA possam saturar rapidamente as cidades fronteiriças mexicanas.

O governo Trump encerrou na segunda-feira um programa, conhecido como CBP One, que permitia que alguns migrantes que esperavam no México entrassem legalmente nos EUA, obtendo uma consulta em um aplicativo do governo. Na terça-feira, disse que estava restabelecendo os Protocolos de Proteção ao Migrante (MPP), uma iniciativa que forçava os requerentes de asilo não mexicanos a esperar no México pela resolução de seus casos nos EUA.



Na segunda-feira, José Luis Perez, então diretor de questões de migração de Tijuana, tornou-se uma das poucas autoridades mexicanas a levantar preocupações públicas sobre se o México estava realmente preparado.

"Basicamente, com o cancelamento do CBP One e as deportações, o governo não está coordenado para recebê-los", disse ele.



Horas depois, ele foi demitido no que disse ser uma retaliação por emitir tais avisos.



O governo municipal não respondeu a perguntas sobre sua demissão.



"O México fará todo o necessário para cuidar de seus compatriotas, e alocará o que for necessário para receber aqueles que forem repatriados", disse a ministra do Interior, Rosa Icela Rodriguez, na segunda-feira, durante a coletiva de imprensa matinal diária.



Mas com o lento crescimento econômico projetado para este ano, o México pode ter dificuldades para absorver milhões de mexicanos deportados dos EUA, enquanto uma queda significativa nas remessas pode causar "sérias perturbações econômicas" nas cidades e vilarejos em todo o país que dependem dessa renda, disse Wayne Cornelius, professor emérito da Universidade da Califórnia-San Diego.



Na noite de quinta-feira, em Ciudad Juárez, cerca de duas dúzias de soldados trabalhavam no abrigo perto de uma alta cruz negra onde, em 2016, o Papa Francisco celebrou uma missa ao ar livre, alertou sobre uma crise humanitária e rezou pelos migrantes.

Os soldados, na escuridão cada vez mais profunda, começaram a construir uma cozinha industrial para alimentar os deportados.