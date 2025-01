Trump ameaça impor sanções à Rússia se Putin não terminar guerra

'Podemos fazer isso do jeito fácil ou do difícil', escreveu

Publicado em 22/01/2025 às 18:41

Alterado em 22/01/2025 às 19:38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou sancionar a Rússia com novos impostos e taxas caso um acordo para encerrar o conflito contra a Ucrânia não seja fechado brevemente.

O republicano usou a própria rede social, a "Truth", para divulgar o alerta direcionado ao seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Na mensagem, o magnata não descartou "impor mais impostos, taxas e sanções sobre tudo o que for vendido da Rússia para os EUA".



"Não estou tentando machucar a Rússia. Gosto do povo russo e sempre tive um relacionamento muito bom com Putin. Não podemos esquecer que os russos nos ajudaram durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos acabar com essa guerra, que nunca teria começado se eu estivesse na presidência. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil", escreveu Trump.



O Kremlin não divulgou nenhuma resposta sobre a mensagem de Trump, mas o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, informou à Tass que Moscou está fazendo os "preparativos internos" necessários para uma ligação telefônica entre Putin e o magnata.



"Quando provavelmente ouvirmos algo mais claro e concreto de Washington, então começaremos a coordenar cronogramas e questões organizacionais", afirmou o político.



Trump nunca fez questão de esconder o bom relacionamento que manteve com Putin durante seu primeiro mandato, entre 2017 e 2020. O americano chegou a mencionar em várias oportunidades que a guerra na Ucrânia acabaria pouco tempo de pois de voltar ao comando dos EUA. (com Ansa)