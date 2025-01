Trump chama bispa de 'radical esquerdista' após ser criticado

Religiosa pediu misericórdia com imigrantes e comunidade LGBT+

Publicado em 22/01/2025 às 09:30

Alterado em 22/01/2025 às 10:35

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a bispa episcopal de Washington de ter usado um "tom desagradável" e a chamou de "radical esquerdista" após a religiosa dizer que ele estava espalhando o medo entre migrantes e pessoas da comunidade LGBTQIA+.



"A suposta bispa que falou terça-feira no Serviço Nacional de Oração é uma esquerdista radical que odeia Trump.



Ela tinha um tom desagradável, não era convincente nem inteligente", escreveu o republicano em sua rede "Truth Social".



A declaração é dada após Trump participar de uma missa na última terça-feira (21) na Catedral Nacional de Washington, liderada pela bispa da Diocese Episcopal, a reverenda Mariann Edgar Budde.



Na ocasião, a líder religiosa pediu "misericórdia" a Trump, citando sentimentos de medo entre as comunidades LGBTQIA+ e imigrantes, além de "crianças com medo de ter seus pais levados embora".

No sermão, Budde lembrou que "há crianças gays, lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas e independentes, algumas que temem por suas vidas".



"As pessoas que colhem em nossas plantações e limpam nossos prédios de escritórios, que trabalham em granjas e em frigoríficos, que lavam a louça depois que comemos em restaurantes e trabalham nos turnos noturnos em hospitais, elas podem não ser cidadãs ou ter a documentação adequada, mas a grande maioria dos imigrantes não é criminosa", acrescentou ela.



Por sua vez, Trump afirmou que Budde "trouxe sua igreja para o mundo da política de uma forma muito desrespeitosa".

"Ela falhou em mencionar o grande número de migrantes ilegais que entraram em nosso país e mataram pessoas. Muitos foram liberados de prisões e instituições psiquiátricas. É uma onda de crimes gigantesca que está ocorrendo nos EUA", enfatizou ele.



Por fim, o magnata reforçou que, "além de suas declarações inadequadas, o serviço foi extremamente entediante e sem inspiração" e exigiu que a religiosa peça desculpas por seus comentários.



"Ela não é boa no que faz! Ela e sua igreja devem um pedido de desculpas ao público", concluiu. (com Ansa)