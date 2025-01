'Eles precisam mais de nós', diz Trump sobre Brasil

'Nós não precisamos deles', destacou o novo presidente dos EUA

O presidente Donald Trump afirmou na noite dessa segunda-feira (20) que o Brasil e os países da América Latina "precisam mais" dos Estados Unidos do que o contrário.

A declaração foi dada durante a cerimônia de assinatura de atos no Salão Oval da Casa Branca, em resposta a um questionamento da jornalista Raquel Krähenbühl, da Globo, sobre a relação dos EUA com o subcontinente no segundo governo do republicano.

"Vai ser excelente, eles precisam mais de nós do que nós deles. Não precisamos deles, eles precisam de nós. Todos precisam de nós", disse Trump.



Durante o período de transição, Trump chegou a ameaçar impor sobretaxas alfandegárias contra produtos do Brasil, cujo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, preferiu manter o tom diplomático por enquanto.



"Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico", disse o petista no X. (com Ansa)