Trump promete salvar os Estados Unidos do declínio e rápida repressão na fronteira

O discurso de posse ecoou muitos dos temas que ele tocou em sua primeira posse em 2017, quando falou sombriamente da 'carnificina americana' de crimes e perda de empregos que, segundo ele, devastaram o país

Publicado em 20/01/2025 às 16:53

Alterado em 20/01/2025 às 17:42

Donald Trump é empossado como o 47º presidente dos EUA na Rotunda do Capitólio dos EUA em Washington, DC Foto: Saul Loeb / Pool via Reuters

Donald Trump prometeu resgatar os Estados Unidos do que descreveu como "anos de traição e declínio", depois de tomar posse como presidente, nesta segunda-feira (20), priorizando a repressão à imigração ilegal e retratando-se como um salvador nacional escolhido por Deus.



"Para os cidadãos americanos, 20 de janeiro de 2025 é o Dia da Libertação", disse Trump, 78, dentro da Rotunda do Capitólio dos EUA, o símbolo da democracia dos EUA que foi invadido em 6 de janeiro de 2021 por uma multidão de apoiadores de Trump com a intenção de reverter sua derrota nas eleições de 2020 para Joe Biden.

O discurso de meia hora ecoou alguns dos temas que ele falou em sua primeira posse em 2017, quando falou da "carnificina americana" de crime e perda de empregos que, segundo ele, devastou o país.



A posse completa um retorno triunfante para um disruptor político que sofreu impeachment duas vezes, sobreviveu a duas tentativas de assassinato, foi condenado em um julgamento criminal e enfrentou acusações por tentar reverter sua derrota nas eleições de 2020. Ele é o primeiro presidente em mais de um século a ganhar um segundo mandato depois de perder a Casa Branca.

"Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente", disse, referindo-se à bala do assassino que atingiu sua orelha em julho.



Trump é o primeiro criminoso a servir como presidente depois que um júri de Nova York o considerou culpado de falsificar registros comerciais para encobrir o dinheiro pago a uma estrela pornô.



"Muitas pessoas pensaram que era impossível para mim encenar um retorno político tão histórico", disse. "Estou diante de vocês agora como prova de que vocês nunca devem acreditar que algo é impossível de fazer na América. O impossível é o que fazemos de melhor."



Embora Trump tenha procurado se retratar como um pacificador e unificador, seu discurso foi muitas vezes fortemente partidário. Ele repetiu falsas alegações de sua campanha de que outros países estavam esvaziando suas prisões nos Estados Unidos e expressou queixas familiares e infundadas sobre seus processos criminais.



Com Biden sentado por perto com um sorriso educado, Trump fez uma acusação contundente às políticas de seu antecessor, da imigração às relações exteriores, e delineou uma série de ações executivas destinadas a bloquear as travessias de fronteira, encerrar os programas federais de diversidade e reformar o comércio internacional.



"Primeiro, vou declarar uma emergência nacional em nossa fronteira sul", disse ele. "Toda entrada ilegal será imediatamente interrompida e iniciaremos o processo de devolução de milhões e milhões de estrangeiros criminosos de volta aos lugares de onde vieram."



Vários executivos de tecnologia que procuraram bajular o novo governo - incluindo os três homens mais ricos do mundo, o CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, o CEO da Amazon, Jeff Bezos, e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg - tiveram assentos de destaque no palco, ao lado de indicados ao gabinete e membros da família de Trump.



Trump disse que enviaria astronautas para plantar a bandeira dos EUA em Marte, levando Musk - que há muito fala em colonizar o planeta - a levantar as mãos em comemoração.



Trump prometeu mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América e repetiu sua intenção de retomar o controle do Canal do Panamá, um dos vários pronunciamentos de política externa que causaram consternação entre os aliados dos EUA.



RETORNO TRIUNFANTE

Após seu discurso, Trump parou no centro de visitantes do Capitólio e fez um discurso informal ainda mais longo para apoiadores, lembrando seus comícios de campanha livres.



Nos comentários posteriores, Trump adotou um tom totalmente diferente, expressando suspeitas sobre os processos eleitorais, chamando as pessoas acusadas de participar do ataque de 6 de janeiro de 2021 de "reféns" e sugerindo que a investigação do Congresso sobre suas ações naquele dia era ilegal.



"Acho que este foi um discurso melhor do que o que fiz no andar de cima", disse.



Trump fez o juramento de "preservar, proteger e defender" a Constituição dos EUA às 12h01, horário local, administrado pelo presidente da Suprema Corte, John Roberts. Seu vice-presidente, JD Vance, foi empossado pouco antes dele.

A vice-presidente cessante Kamala Harris, que perdeu para Trump em novembro, estava sentada ao lado de Biden em uma seção com os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. A ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que perdeu para Trump em 2016, chegou com seu marido Bill, mas a mulher de Obama, Michelle, optou por não comparecer.



A cerimônia foi transferida para o interior do prédio devido ao frio extremo que atinge grande parte do país.



Trump pulou a posse de Biden e continuou a alegar falsamente que a eleição de 2020 que ele perdeu para Biden foi fraudada.



Biden, em um de seus últimos atos oficiais, perdoou várias pessoas que Trump ameaçou com retaliação, incluindo o ex-conselheiro médico-chefe da Casa Branca Anthony Fauci, a ex-deputada republicana Liz Cheney e o ex-presidente do Estado-Maior Conjunto General Mark Milley. Ele também perdoou cinco membros da família, poucos minutos antes de deixar o cargo, citando temores de que Trump os atacasse.



Trump reconheceu que estava assumindo o cargo no Dia de Martin Luther King Jr. e disse que trabalharia para honrar o legado do líder dos direitos civis. Ao mesmo tempo, ele disse que emitiria ordens para descartar os programas federais de diversidade e exigir que o governo reconhecesse apenas os gêneros atribuídos no nascimento.



"A partir de hoje, doravante será a política oficial do governo dos Estados Unidos que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino", disse Trump, enquanto a deputada democrata Sarah McBride, a primeira pessoa transgênero a servir no Congresso, sorria baixinho na platéia.



Trump não imporá imediatamente novas tarifas, em vez disso, orientará as agências federais a avaliar as relações comerciais com Canadá, China e México, disse uma autoridade de Trump, um desenvolvimento inesperado que desencadeou uma ampla queda no dólar e um rali nos mercados de ações globais em um dia em que os mercados financeiros dos EUA estavam fechados.



Algumas das ordens executivas provavelmente enfrentarão desafios legais.



FORÇA DISRUPTIVA

Como fez em 2017, Trump assume o cargo como uma força disruptiva, prometendo refazer o governo federal e expressando profundo ceticismo sobre as alianças lideradas pelos EUA que moldaram a política global pós-Segunda Guerra Mundial.



A polícia separou um grupo de 40 apoiadores do grupo militante de extrema-direita Proud Boys, apoiadores de Trump, cujo ex-líder Enrique Tarrio estava entre os presos em 6 de janeiro, e uma dúzia de contra-manifestantes no centro de DC.



"Ruas de quem? Nossas ruas", gritaram os Proud Boys enquanto vários manifestantes apontavam alto-falantes tocando sirenes para eles. Cada lado gritou palavrões para o outro



Ele retorna a Washington encorajado depois de vencer o voto popular nacional sobre Harris por mais de 2 milhões de votos, graças a uma onda de frustração dos eleitores com a inflação persistente, embora ainda tenha ficado um pouco aquém de uma maioria de 50%.



Trump, que superou Biden como o presidente mais velho a ser empossado, terá maiorias republicanas em ambas as câmaras do Congresso. Seus conselheiros delinearam planos para substituir burocratas apartidários por leais escolhidos a dedo.



A influência de Trump já foi sentida no anúncio Israel-Hamas na semana passada, de um acordo de cessar-fogo. Trump, cujo enviado se juntou às negociações no Catar, alertou sobre "o inferno a pagar" se o Hamas não libertasse seus reféns antes da posse.



Ao contrário de 2017, quando preencheu muitos cargos importantes com institucionalistas, Trump priorizou a fidelidade sobre a experiência na nomeação de um bando de escolhas controversas para o gabinete, algumas das quais são críticas declaradas das agências que foram escolhidas para liderar.



Mesmo enquanto se preparava para retomar o cargo, Trump continuou a expandir seus empreendimentos comerciais, levantando bilhões em valor de mercado ao lançar um token criptográfico "meme coin" que gerou questões éticas e regulatórias.



A posse ocorreu em meio a forte segurança após uma campanha destacada pelo aumento da violência política.



O tradicional desfile pela Avenida Pensilvânia, passando pela Casa Branca, foi transferido para a Capital One Arena, onde Trump realizou um comício da vitória no domingo.