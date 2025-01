Trump triunfante retorna à Casa Branca inaugurando nova era de turbulência

Donald Trump será empossado nesta segunda-feira em outro mandato de quatro anos na Presidência dos Estados Unidos, com promessas de ultrapassar os limites do poder executivo, deportar milhões de imigrantes, garantir retribuição contra seus inimigos políticos e transformar o papel dos EUA no cenário mundial

Publicado em 20/01/2025 às 07:42

Alterado em 20/01/2025 às 09:05

.

Donald Trump tomará posse como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20), inaugurando outro turbulento mandato de quatro anos com promessas de ultrapassar os limites do poder executivo, deportar milhões de imigrantes, garantir retaliação contra seus inimigos políticos e transformar o papel dos EUA no cenário mundial.



A posse de Trump completa um retorno triunfante para um disruptor político que sobreviveu a dois julgamentos de impeachment, uma condenação criminal, duas tentativas de assassinato e uma acusação por tentar reverter sua derrota nas eleições de 2020.

A cerimônia acontecerá ao meio-dia (horário local, 14h no Brasil) dentro da Rotunda do Capitólio dos EUA, quatro anos depois que uma multidão de apoiadores de Trump violou o símbolo da democracia americana em um esforço malsucedido para evitar a derrota do republicano Trump em 2020 para o democrata Joe Biden. O juramento foi transferido para dentro do imóvel pela primeira vez em 40 anos devido ao frio extremo.



Trump, o primeiro presidente dos EUA desde o século 19 a ganhar um segundo mandato depois de perder a Casa Branca, disse que perdoará "no primeiro dia" muitas das mais de 1.500 pessoas acusadas em conexão com o ataque de 6 de janeiro de 2021.

Essa promessa está entre uma enxurrada de ações executivas relativas à imigração, energia e tarifas que Trump pretende assinar já na segunda-feira após fazer o juramento de posse. Em um comício de campanha no domingo em Washington, Trump prometeu impor duras restrições à imigração em seu primeiro dia.



Como fez em 2017, Trump assume o cargo como uma força caótica e disruptiva, prometendo refazer o governo federal e expressando profundo ceticismo sobre as alianças lideradas pelos EUA que moldaram a política global pós-Segunda Guerra Mundial.

O ex-presidente retorna a Washington encorajado depois de vencer o voto popular nacional sobre a vice-presidente Kamala Harris por mais de 2 milhões de diferença, graças a uma onda de frustração dos eleitores com a inflação persistente, embora ele ainda tenha ficado um pouco abaixo de uma maioria de 50%. Em 2016, Trump ganhou o Colégio Eleitoral - e a presidência - apesar de receber quase 3 milhões de votos a menos do que Hillary Clinton.



Jeremi Suri, historiador presidencial da Universidade do Texas em Austin, comparou a era atual ao final do século 19, quando Grover Cleveland se tornou o único outro presidente a ganhar mandatos não consecutivos. Como agora, disse ele, foi uma época de turbulência, à medida que os avanços industriais transformaram a economia, a desigualdade de riqueza explodiu e a proporção de imigrantes americanos atingiu um pico histórico.



"O que realmente estamos falando é de uma economia fundamentalmente diferente, um país fundamentalmente diferente em termos de composição racial, de gênero e social, e estamos, como país, lutando para descobrir o que isso significa", disse ele. "É um momento existencial."



Trump desfrutará de maiorias republicanas em ambas as câmaras do Congresso que foram quase totalmente expurgadas de quaisquer dissidentes intrapartidários. Seus conselheiros delinearam planos para substituir burocratas apartidários por leais escolhidos a dedo.



Mesmo antes de assumir o cargo, Trump estabeleceu um centro de poder rival nas semanas após sua vitória eleitoral, reunindo-se com líderes mundiais e causando consternação ao refletir em voz alta sobre a tomada do Canal do Panamá. Também falou em assumir o controle do território da Groenlândia, aliada da Otan, e impor tarifas aos maiores parceiros comerciais dos EUA.



Sua influência já foi sentida no anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas na semana passada. Trump, cujo enviado se juntou às negociações no Catar, alertou sobre "o inferno a pagar" se o Hamas não libertasse seus reféns antes da posse.



Trump afirmou durante a campanha que encerraria a guerra Rússia-Ucrânia em seu primeiro dia, mas seus assessores reconheceram que qualquer acordo de paz levará meses.



Ao contrário de 2017, quando preencheu muitos cargos importantes com institucionalistas, Trump priorizou a fidelidade em vez da experiência na nomeação de um bando de escolhas controversas do gabinete, algumas das quais são críticas declaradas das agências que foram escolhidas para liderar.



Ele também tem o apoio do homem mais rico do mundo, Elon Musk, que gastou mais de US$ 250 milhões para ajudar a elegê-lo. Outros líderes de tecnologia bilionários que buscaram bajular o novo governo, como Jeff Bezos, da Amazon, Mark Zuckerberg, da Meta, Sundar Pichai, da Alphabet, e Tim Cook, da Apple, se juntarão a Musk na cerimônia desta segunda-feira, de acordo com a Reuters e outros meios de comunicação.



Trump disse no domingo que viajará para a Califórnia na sexta-feira para visitar o condado de Los Angeles, devastado pelo fogo.



'Carnificina americana'

A posse ocorrerá em meio a forte segurança após uma campanha destacada por um aumento na violência política que incluiu duas tentativas de assassinato contra Trump, incluindo uma em que uma bala atingiu sua orelha.



As autoridades federais também estão em alerta após o ataque do dia de Ano Novo em Nova Orleans, quando os investigadores dizem que um veterano do Exército dos EUA inspirado pelo Estado Islâmico dirigiu uma caminhonete contra uma multidão de foliões, matando 14. Na semana passada, o FBI alertou sobre possíveis ataques imitadores.



Oito anos atrás, Trump fez um discurso de posse sombrio prometendo acabar com a "carnificina americana" do que ele disse serem cidades dominadas pelo crime e fronteiras suaves, um afastamento do tom de otimismo que a maioria dos presidentes recém-eleitos adotou.



Governos estrangeiros examinarão o teor do discurso de Trump nesta segunda-feira, depois que ele travou uma campanha repleta de retórica inflamada.



O tradicional desfile pela Avenida Pensilvânia, passando pela Casa Branca, agora acontecerá dentro da Capital One Arena, onde Trump realizou seu comício da vitória nesse domingo (19). Trump também participará de três bailes inaugurais à noite.



Em meio à pompa do dia, Trump começará a assinar a primeira do que poderiam ser dezenas de ordens executivas.



Algumas ações começarão a endurecer as regras de imigração, buscando classificar os cartéis de drogas como "organizações terroristas estrangeiras" e declarar emergência na fronteira EUA-México, entre outras medidas, disse uma fonte familiarizada com o planejamento. Outras ordens podem ter como objetivo descartar os regulamentos ambientais de Biden e retirar os EUA do acordo climático de Paris, dizem fontes.



Muitas das ordens executivas provavelmente enfrentarão desafios legais.



Trump será o primeiro criminoso a ocupar a Casa Branca depois que um júri de Nova York o considerou culpado de falsificar registros comerciais para encobrir o dinheiro pago a uma estrela pornô coma qual teve encontros amorosos, para que ela não revelasse o caso ao público. Ele escapou da punição em sua sentença, em parte porque o juiz reconheceu a impossibilidade de impor penalidades a um futuro presidente.



Vencer a eleição também livrou Trump de duas acusações federais - por conspirar para anular a eleição de 2020 e por reter documentos confidenciais - graças a uma política do Departamento de Justiça de que os presidentes não podem ser processados enquanto estiverem no cargo.



Em um relatório divulgado na semana passada, o procurador especial Jack Smith disse que reuniu evidências suficientes para condenar Trump no caso eleitoral se Trump tivesse chegado a julgamento.