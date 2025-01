Arma de micro-ondas chinesa pode gerar pulsos eletromagnéticos semelhantes à explosão nuclear

Publicado em 18/01/2025 às 11:19

Alterado em 18/01/2025 às 11:20

Pesquisadores da China afirmam que estão desenvolvendo uma arma de micro-ondas de alta potência capaz de produzir pulsos eletromagnéticos com uma intensidade semelhante à de uma explosão nuclear.



"Esta arma de micro-ondas de alta potência (HPM) – que ainda está em testes de laboratório e não está pronta para implantação imediata no campo – é capaz de gerar pulsos eletromagnéticos com uma intensidade comparável a uma explosão nuclear, que podem interromper ou mesmo destruir componentes eletrônicos dentro dos sistemas de armas inimigas", aponta South China Morning Post citando pesquisadores envolvidos no projeto.

A nova arma chinesa usa tecnologia avançada de transmissão de matriz faseada para focar energia com precisão, o que amplia seu alcance. Este design aumenta seu poder destrutivo e permite que ela ataque vários alvos simultaneamente.

Ressalta-se que o seu desenvolvimento não foi fácil e, na verdade, a criação de tal arma era considerada impossível devido ao risco de autodestruição pelos pulsos que gera.



As ondas eletromagnéticas geradas por esta arma chinesa podem atingir ou mesmo exceder uma potência total de um gigawatt. (com Sputnik Brasil)