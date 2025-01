Colisão entre bondes na França deixa quase 70 feridos

Publicado em 12/01/2025 às 13:01

Alterado em 12/01/2025 às 19:49

Estação de Estrasburgo: autoridades francesas investigam as causas do acidente Foto: Ansa/AFP

A colisão entre dois bondes elétricos na cidade de Estrasburgo, na França, deixou quase 70 pessoas feridas, de acordo com um relatório sobre o ocorrido publicado neste domingo (11) pela Prefeitura local.



O acidente foi nas proximidades da estação principal do município, uma das mais movimentadas do país, e aconteceu depois de um bonde parado ter sido violentamente atingido de frente por outro.



Um vídeo obtido pela agência AFP mostra os dois veículos bastante danificados e os passageiros caídos no chão na plataforma da estação.



O Ministério Público local anunciou que abriu um inquérito para "apurar as causas do acidente e evidenciar alguma eventual responsabilidade criminal", mas exclui a hipótese de que o ato tenha sido voluntário.



A prefeita de Estrasburgo, Jeanne Barseghian, analisou que não houve vítimas fatais e nem pessoas que permaneceram em "estado de urgência absoluta", mas declarou que a batida entre os bondes foi violenta.



As autoridades de saúde disseram que algumas vítimas apresentaram fraturas e torções, enquanto centenas escaparam ilesas do acidente. (com Ansa)