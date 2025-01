'Palavra do Jubileu é recomeçar', afirma papa Francisco

Pontífice realizou a primeira audiência jubilar no Vaticano

Publicado em 12/01/2025 às 10:13

Alterado em 12/01/2025 às 10:13

Na primeira audiência jubilar, realizada na Sala Paulo VI, o papa Francisco afirmou neste sábado (11) que a palavra do Jubileu de 2025 é "recomeçar".

De acordo com o líder da Igreja Católica, o megaevento representa um "novo começo", além de abrir as portas para que todos possam "recomeçar a partir de Deus".

"Recomeçar, esta é a palavra, não se esqueçam disso. O Jubileu, de fato, é um novo começo", disse o pontífice.



O Papa declarou que as audiências jubilares de sábado têm como objetivo "acolher e abraçar aqueles que vêm de todas as partes do mundo".



"Com o Jubileu começa uma nova vida e uma nova etapa. Nestes sábados, gostaria de destacar, de vez em quando, algum aspecto da esperança", comentou.



O religioso ainda mencionou que o Jubileu precisa trazer "esperança para nossa casa comum", que é frequentemente "abusada e ferida". (com Ansa)