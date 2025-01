Califórnia: tempestade de fogo em Los Angeles destrói a cidade; Trump acusado de politizar a crise; o letreiro de Hollywood está em risco?

...

Publicado em 09/01/2025 às 07:36

Alterado em 09/01/2025 às 08:03

Cinco mortos



Incêndios florestais violentos cercaram Los Angeles nessa quarta-feira, matando pelo menos cinco pessoas, destruindo centenas de casas e levando os recursos de combate a incêndios e o abastecimento de água ao limite, enquanto mais de 100 mil pessoas receberam ordens de evacuação.

Ventos fortes dificultaram as operações de combate a incêndios e alimentaram o fogo, que queima desde que começou, na terça-feira.

Cinco incêndios separados queimaram no condado de Los Angeles, todos eles 0% contidos, de acordo com autoridades estaduais.



Bombeiros no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, neesa quarta (8) Foto: Reuters/Daniel Cole

No lado oeste, no bairro Pacific Palisades, o fogo consumiu 15.832 acres (6.406 hectares) e 1.000 estruturas nas colinas entre Santa Monica e Malibu, descendo o Topanga Canyon até chegar ao limite com o Oceano Pacífico na terça-feira. Já é um dos incêndios mais destrutivos da história de Los Angeles.

A leste, no sopé das montanhas de San Gabriel, o incêndio levou outros 10.600 acres (4.289 hectares) e matou pelo menos cinco pessoas, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, à rádio KNX. A empresa de meteorologia privada AccuWeather estimou os danos iniciais e as perdas econômicas em mais de US $ 50 bilhões.

Trump ataca o governador da Califórnia

O presidente eleito Donald Trump atacou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, dizendo que ele é o culpado pelos incêndios e deveria renunciar. "Isso é tudo culpa dele!!", escreveu ele em um post na sua rede social Truth, sem oferecer evidências.

Governador acusa Trump de politizar a crise

Após os ataques de Trump, Newsom disse ao âncora de notícias da CNN Anderson Cooper, no local de um incêndio, que "não se pode nem responder" aos ataques de Trump.

"As pessoas estão literalmente fugindo, as pessoas perderam suas vidas, as crianças perderam suas escolas, as famílias completamente despedaçadas, as igrejas incendiadas - esse cara quer politizar isso", disse.

"Tenho muitos pensamentos sobre o que quero dizer e não vou", acrescentou o governador.

"Eu estive ao lado de um presidente dos Estados Unidos da América hoje, e fiquei orgulhoso de estar com Joe Biden, e ele tinha as costas de cada pessoa nesta comunidade, e ele não fazia política, e ele não tentava dividir nenhum de nós."

Oscar adiado

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o grupo que distribui o Oscar, adiou o anúncio das indicações por dois dias, para 19 de janeiro, devido ao impacto dos incêndios em seus membros e na indústria cinematográfica em Los Angeles.

O CEO da Academia, Bill Kramer, disse em uma carta aos membros que a janela de votação, que foi aberta na quarta-feira, também seria estendida por dois dias, até 14 de janeiro.

A mudança "dará aos membros mais tempo para votar", disse ele.

O meteorologista privado norte-americano AccuWeather disse que os danos e perdas econômicas dos incêndios florestais de Los Angeles são estimados em US $ 52 bilhões a US $ 57 bilhões em uma base preliminar.

O AccuWeather acrescentou que o número pode aumentar dependendo da propagação do fogo.

"Se um grande número de estruturas adicionais for queimado nos próximos dias, pode se tornar o pior incêndio florestal da história moderna da Califórnia com base no número de estruturas queimadas e perdas econômicas", disse o meteorologista-chefe da AccuWeather, Jonathan Porter.

Autoridades estaduais disseram nessa quarta-feira que mais de 1.000 estruturas foram queimadas até agora.

O J.P. Morgan acredita que as perdas seguradas originadas do incêndio florestal podem ser de cerca de US $ 10 bilhões, disse a corretora em nota.

'Não tenho nada comigo, exceto meu carro e meu telefone... Eu nem tenho minha medicação'

Foad Farid, um cientista de dados e engenheiro que mora em Pacific Palisades, saiu de casa na manhã de terça-feira para um compromisso em Malibu e não pôde voltar, porque a autoestrada Pacific Coast havia sido fechada e os motoristas haviam abandonado seus veículos para escapar do fogo que se aproximava.

Farid está hospedado na academia do Westwood Recreation Center, um abrigo temporário onde os membros da comunidade deixavam cobertores, roupas, água, pizza e suprimentos para animais de estimação para os moradores que fugiram dos incêndios florestais.

Rick Cicetti, um ator com mais de uma dúzia de créditos no cinema e na televisão, deixou sua casa em Santa Monica com um punhado de documentos importantes e seu amado gato de 19 anos.

"Quando você está vendo isso no noticiário, ou você está vendo isso a oito quilômetros de distância em Malibu ou qualquer outra coisa, é muito diferente de quando você está sendo informado de que você é o próximo", disse Cicetti.

Ele disse que ficou emocionado com os gestos de compaixão de pessoas que conheceu enquanto viajava com o autor e treinador Tony Robbins e que o contataram depois de saber dos incêndios florestais.

"Fico um pouco engasgado só de pensar em todas as pessoas de todo o mundo que me procuraram", disse Cicetti.

A região de Los Angeles estava pronta para incêndios no outono, quando os ventos sazonais chegam à região, depois que invernos úmidos consecutivos criaram uma abundância de grama e vegetação que se transformou em combustível durante um verão intensamente quente, disseram cientistas climáticos.

Antes do início do incêndio, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu seu alerta mais alto para condições extremas de incêndio em grande parte do condado de Los Angeles de terça a esta quinta-feira (9).

Com baixa umidade e vegetação seca devido à falta de chuva, as condições eram "tão ruins quanto possível em termos de clima de incêndio", informou o serviço.

O letreiro de Hollywood está em risco?



O Corpo de Bombeiros de Los Angeles emitiu uma ordem de evacuação para pessoas em uma área dentro do Hollywood Boulevard ao sul, Mulholland Drive ao norte, 101 Freeway a leste e Laurel Canyon Boulevard a oeste.

Dentro dessa área está o Dolby Theatre, onde o Oscar é realizado.

O anúncio das indicações ao Oscar na próxima semana já foi adiado por dois dias por causa do incêndio, disseram os organizadores.

Embora relativamente pequeno, o Sunset Fire queimou logo acima do Hollywood Boulevard e sua Calçada da Fama.

Precisaria cruzar a 101 Freeway para colocar em risco o letreiro de Hollywood e o Observatório Griffith mais acima nas colinas.