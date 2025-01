Rússia anuncia tomada da cidade de Kurakhove, na Ucrânia

Controle russo local garante avanço de suas tropas por Donetsk

Publicado em 06/01/2025 às 11:44

Alterado em 06/01/2025 às 11:44

Criança ucraniana corre na região de Donetsk em meio à guerra com a Rússia Foto: Ansa/AFP

A Rússia afirmou nesta segunda-feira (6) ter tomado a cidade ucraniana de Kurakhove, município estratégico localizado em Donetsk, o que permitirá o avanço de suas tropas pela região em ritmo acelerado.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa do país, citado pela agência Ria Novosti.

"Unidades do grupo libertaram completamente a cidade de Kurakhovo, o maior assentamento na parte sudoeste de Donbass", afirmou o ministério, utilizando o nome russo da cidade.



Segundo Moscou, a Ucrânia mantinha na localidade 15 mil soldados na tentativa de manter o controle do município, situado no distrito de Pokrovsk, que antes da guerra, contava com mais de 18 mil habitantes.



Ainda de acordo com informações do governo russo, os ucranianos perderam 12 mil soldados em batalha, o que significa uma baixa de 180 combatentes de Kiev por dia nos últimos dois meses.



"A conquista deste importante centro estratégico complicou significativamente o apoio logístico e técnico das Forças Armadas ucranianas em Donetsk", o que permitirá ao exército russo "aumentar o ritmo de seu avanço para conquistar toda a região de Donetsk", prossegue o Ministério da Defesa de Moscou.



Poucas horas após a tomada de Kurakhove, a Rússia anunciou a conquista da aldeia Dachenskoye, também em Donetsk. (com Ansa)