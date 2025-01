Hamas divulga vídeo que mostra refém israelense ainda viva

Liri Albag tem 19 anos e está detida há mais de 450 dias

Publicado em 05/01/2025 às 09:47

Alterado em 05/01/2025 às 09:47

O grupo fundamentalista islâmico Hamas divulgou neste sábado (4) um vídeo no qual exibe a refém Liri Albag, de 19 anos, ainda viva, informou a mídia israelense.

O vídeo de três minutos e meio não tem data, mas Albag afirma que ficou detida por mais de 450 dias, indicando que ele foi filmado recentemente.

Albag, uma soldada de vigilância em Nahal Oz, foi sequestrada junto com outras seis pessoas por terroristas do Hamas em 7 de outubro. Um dos reféns foi salvo e outro foi encontrado morto.



Já o restante - Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Naama Levy e Daniella Gilboa - permanecem reféns.

O Hamas já divulgou vídeos semelhantes de reféns em sua posse, o que Israel considera uma forma de guerra psicológica. Inclusive, a família de Albag pediu à imprensa para não divulgar as imagens.



Mais cedo, os serviços de emergência de Gaza divulgaram que novos ataques de Israel contra o enclave palestino deixou ao menos 26 mortos hoje.



Segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, 136 pessoas morreram nas últimas 48 horas. (com Ansa)