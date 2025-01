Itália e EUA discutem caso de jornalista presa no Irã

Cecilia Sala foi detida por supostamente 'violar lei islâmica'

Publicado em 04/01/2025 às 07:51

Alterado em 04/01/2025 às 07:54

O governo italiano teria acionado as autoridades dos Estados Unidos nessa sexta-feira (3) para discutir o caso da jornalista Cecilia Sala, presa no Irã desde 19 de dezembro sob a acusação de violação das leis islâmicas.

A notícia foi divulgada por fontes bem informadas sobre a situação, as quais explicam que discussões e trocas de informações, em vários níveis, também ocorreram quinta-feira (3), quando uma cúpula foi realizada pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, no Palazzo Chigi.



Nos últimos dias, Teerã sugeriu uma troca de prisioneiros entre Sala e Mohammed Abedini, um engenheiro iraniano de 38 anos que foi preso no aeroporto de Malpensa, em Milão, em 16 de dezembro, três dias antes da detenção de Sala, sob um mandado de prisão internacional emitido pelas autoridades dos EUA.



Abedini é acusado de supostamente fornecer peças de drones usadas para matar três militares norte-americanos na Jordânia há um ano. Hoje, ele reiterou sua preocupação com sua família e pediu informações sobre caso de Sala.



"Rezarei por ela e por mim", declarou o iraniano ao seu advogado Alfredo De Francesco durante uma reunião, na qual ele foi informado que um tribunal de apelações em Milão agendou uma audiência para 15 de janeiro para discutir seu pedido de prisão domiciliar.



Um documento entregue por autoridades judiciais dos EUA ao tribunal italiano, responsável pelo caso, diz que o engenheiro é um indivíduo perigoso e deve permanecer na prisão.



Por sua vez, Teerã solicitou a libertação de Abedini, o que gerou a suspeita de que Sala esteja sendo mantida como um "possível peão" para uma potencial troca de prisioneiros.



Hoje, a embaixadora italiana no Irã, Paola Amadei, foi convocada para uma reunião com o governo iraniano em Teerã para discutir o caso e pedir a libertação da correspondente freelancer do jornal italiano "Il Foglio" e podcaster do Chora Media, além de condições dignas durante sua prisão.



A família de Sala revelou que ela está em isolamento, teve seus óculos retirados e está tendo que dormir no frio, no chão, com as luzes acesas.



Quinta (2), a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, presidiu uma reunião com as altas autoridades do país para discutir o caso.



"O governo confirma o seu compromisso com as autoridades iranianas para a libertação imediata de Cecilia Sala e, enquanto isso, para um tratamento que respeite a dignidade humana", afirmou o gabinete em comunicado.



Após a reunião, Meloni recebeu a mãe de Sala, Elisabetta Vernoni, que prestou homenagem aos esforços do governo para garantir a sua libertação e condições de detenção aceitáveis.

Pais pedem ‘silêncio’ da imprensa

Os pais da jornalista italiana Cecilia Sala, presa no Irã desde 19 de dezembro por supostamente violar as leis islâmicas, pediram nesta sexta-feira (3) “silêncio” à imprensa para não complicar a evolução do caso.

“A fase a que chegamos é muito delicada e a sensação é que o grande debate midiático sobre o que pode ou deve ser feito corre o risco de prolongar o tempo e tornar uma solução mais complicada e remota”, diz o comunicado.

Por isso, os pais de Sala decidiram se abster “de comentários e declarações” e apelaram “aos meios de comunicação social pedindo silêncio à imprensa”.

“Ficaremos gratos pelo sentido de responsabilidade que todos vão querer demonstrar ao evitar a divulgação de notícias sensíveis e delicadas”, concluíram. (com Ansa)