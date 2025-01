Tiroteio em boate nos EUA fere ao menos 10 adolescentes

Criminosos atiraram mais de 30 vezes contra jovens

Ao menos 10 pessoas ficaram feridas na noite da última quarta-feira (1º) durante um tiroteio em uma casa noturna no distrito de Queens, em Nova York, Estados Unidos.

Segundo a polícia e fontes anônimas, os tiros aconteceram pouco antes das 23h20, hora local.

Cerca de 90 pessoas estavam dentro da boate, enquanto 15 aguardavam para entrar, quando "três a quatro homens abriram fogo mais de 30 vezes na direção do grupo que estava fora do espaço do evento, atingindo várias vítimas", disseram os investigadores, acrescentando que os criminosos "fugiram em seguida".



Os feridos, todos adolescentes, foram levados aos hospitais da região. Nenhum deles corre risco de morte.



De acordo com as autoridades, não se trata de um atentado terrorista, já que fontes informaram à polícia que o evento era uma festa privada em homenagem a um membro de uma gangue assassinado em outubro, cujo aniversário coincide com o Ano Novo.

Ataque em Nova Orleans foi 'ato de terrorismo premeditado', diz FBI



Caso não tem ligação com explosão da Tesla



O FBI descartou nesta quinta-feira (2) a possibilidade de Shamsud-Din Jabbar ter contado com a ajuda de outras pessoas no atropelamento em Nova Orleans, nos Estados Unidos, que deixou ao menos 15 mortos durante as celebrações de Ano Novo, entre elas o criminoso.

Para a polícia americana, foi um ato de terrorismo premeditado, sem ligação com a explosão Tesla Cybertruck em Las Vegas.

"Não acreditamos que outra pessoa além de Shamsud-Din Jabbar esteja envolvida no ataque de Nova Orleans", declarou o vice-assistente do diretor do FBI, Christopher Raia, em coletiva de imprensa realizada hoje, acrescentando que "o ataque foi um ato de terrorismo premeditado e malvado".



Segundo Raia, Jabbar implantou dois dispositivos improvisados, um no local do atentado, na rua Bourbon, e outro, a dois quarteirões de distância.



O representante do FBI também afirmou que o americano, que falava ter ligação com o Estado Islâmico, publicou cinco vídeos enquanto dirigia da cidade de Houston, no Texas, até Nova Orleans. A polícia apreendeu três celulares e dois computadores de Jabbar a fim de obter mais detalhes sobre a motivação do crime.



Raia garantiu que o atentado em Nova Orleans não tem ligação com a explosão Tesla Cybertruck em frente ao Trump Hotel em Las Vegas, também nos EUA, ocorrida na última quarta (1º).



Jabbar tinha 42 anos e era do Texas. Ele foi morto pela polícia durante troca de tiros em meio à ofensiva.