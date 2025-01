Diferentes e curiosas formas de saudar o Ano Novo; veja fotos de celebrações em todo o mundo

Saiba onde, por exemplo, se percorre a casa ou o bairro arrastando mala vazia, acreditando que viagens vão surgir o ano inteiro

Publicado em 31/12/2024 às 20:53

Alterado em 31/12/2024 às 21:09

Russos se reúnem perto de uma decoração de Ano Novo de 2025 no centro de Moscou Foto: Reuters/Evgenia Novozhenina

.

A chegada no Ano Novo é celebrada de diversas formas pelo mundo.

Ainda que alguns valores, como desejos de felicidade, abundância e prosperidade, sejam universais, outras práticas variam de acordo com a cultura.

Comer lentilhas para atrair a sorte não é um hábito realizado apenas no Brasil: Itália e tantos outros países também têm esta crença. O mesmo se diz sobre a cor da roupa a ser usada na virada: enquanto brasileiros vestem branco, italianos preferem o vermelho para as roupas íntimas, e venezuelanos vão de amarelo.



Já na Escócia, a passagem de ano é conhecida como "Hogmanay", e uma de suas tradições principais é o "first-footing", uma referência à primeira pessoa que pisa em casa após a meia-noite.



O costume determina que a primeira pessoa a entrar na residência deve ser um homem de cabelos castanhos que ainda não tenha estado lá antes da virada. Embora hoje seja mais comum que as pessoas tragam biscoitos ou uísque como presente, antigamente o costume era oferecer carvão, símbolo de calor e felicidade para o ano que chega.



Na Colômbia e em alguns outros países da América Latina, percorrer a própria casa ou o bairro à meia-noite com uma mala vazia garante um ano novo repleto de viagens, aventuras e prosperidade.



Na Dinamarca, um costume no Réveillon se assemelha àquele de pular sete ondas praticado no Brasil. Na tradição dinamarquesa, ao bater da meia-noite, todos os presentes devem subir em uma cadeira ou sofá e ao toque final, devem pular juntos. O salto representa a passagem para uma nova era. (com Ansa)

.

.



As celebrações do Ano Novo na cidade de Mandaluyong, região metropolitana de Manila, Filipinas Foto: Reuters/Eloisa Lopez



Tailandeses oram para celebrar o ano novo de 2025 em um templo em Bangkok Foto: Reuters/Patipat Janthong



.Show de luzes na Tailândia Foto: Reuters/Athit Perawongmetha



Pessoas comemoram o Ano Novo em Damasco, Síria Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh



Celebrações de Ano Novo em Mumbai, na Índia Foto: Reuters/Hemanshi Kamani



Pessoas piscam luzes de seus telefones celulares em Mumbai Foto: Reuters/Hemanshi Kamani



Compradores passam pelas decorações de Natal em exibição no The Dome, em Edimburgo, Escócia Foto: Reuters/Lesley Martin



Fogos de artifício explodem para comemorar o Ano Novo em Hong Kong, China Foto: Reuters/Tyrone Siu



Evento de celebração da contagem regressiva do Ano Novo no Parque Shougang em Pequim, China Foto: Reuters/Florença Lo



Fogos de artifício explodem sobre a Marina Bay durante as celebrações do Ano Novo em Cingapura Foto: Reuters/Minério Huiying



Pessoas chegam à Times Square antes das comemorações em Nova York Foto: Reuters/Eduardo Muñoz



Participantes de um culto para celebrar o Ano Novo de 2025 na Catedral de Todos os Santos, em Nairóbi, no Quênia Foto: Reuters/Thomas Mukoya



Fogos de artifício explodem sobre a Petronas Twin Tower durante as celebrações de Ano Novo em Kuala Lumpur, Malásia Foto: Reuters/Hasnoor Hussain



Dubai: show de luzes Foto: Reuters/Amr Alfiky



Fogos de artifício explodem sobre o Burj Khalifa em Dubai, Emirados Árabes Unidos Foto: Reuters/Amr Alfiky

