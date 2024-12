Ilha do Oceano Pacífico é primeiro lugar a celebrar Ano Novo

2025 já chegou na Ilha Christimas, na República de Kiribati

Publicado em 31/12/2024 às 11:38

Os habitantes da ilha de Kiritimati, também conhecida como Ilha Christmas, na República de Kiribati, foram os primeiros a celebrar a chegada do novo ano de 2025.

Situada em pleno Oceano Pacífico, 3,2 mil quilômetros a leste da capital do arquipélago, Tarawa, Kiritimati tem cerca de 6,5 mil habitantes e fica exatamente onde passa a Linha Internacional da Data (LID), traçado imaginário instituído em 1884 para sinalizar a mudança de dia.

O réveillon na ilha é comemorado 17 horas antes de Brasília, enquanto que Sydney, que há muito tempo se autoproclama a "Capital Mundial do Ano Novo", terá que esperar mais três horas para comemorar a chegada de 2025.



Já a derradeira festa de Ano Novo ocorrerá na Samoa Americana, território no Pacífico que pertence aos Estados Unidos, cuja celebração ocorrerá 12 horas depois da realizada na Itália.



Nova Zelândia celebra chegada de 2025

Já é 2025 na Nova Zelândia. O país da Oceania celebrou a chegada do Ano-Novo por volta das 8h no horário de Brasília, na baía de Auckland, com seu tradicional show pirotécnico com fogos de artifício e luzes.

Austrália celebra chegada de 2025 com queima de fogos

A Austrália recebeu 2025, às 10h da manhã do horário de Brasília, com sua tradicional queima de fogos na Baía de Sydney, na capital do país.