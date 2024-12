Bebê palestino de 20 dias morre de frio na Faixa de Gaza, o quinto caso em uma semana

...

Publicado em 29/12/2024 às 11:22

Alterado em 29/12/2024 às 11:22

Mais um bebê morreu de frio na Faixa de Gaza na manhã deste domingo (29), em meio à escassez de combustível e itens de primeira necessidade no enclave palestino por conta da guerra entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas.



A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde de Gaza, que afirmou que se trata do quinto caso parecido em menos de uma semana.



O recém-nascido, identificado como Jumaa al-Batran, tinha apenas 20 dias de vida e um irmão gêmeo, Ali, cujas condições pioraram por causa das temperaturas em queda no enclave, onde as mínimas têm ficado abaixo dos 10ºC.



"Não há eletricidade, a água é fria e também não temos gás, aquecimento ou comida", disse Yahya al-Batran, pai do menino morto neste domingo.



"Meus filhos estão morrendo diante dos meus olhos e ninguém se importa.

Jumaa faleceu, e temo que Ali possa segui-lo", acrescentou. A família vive em uma tenda para refugiados em Deir al-Balah, no centro de Gaza.



As outras vítimas do frio dos últimos dias tinham entre quatro e 21 dias de vida. (com Ansa)