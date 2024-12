Unifil denuncia danos 'contínuos' de Israel no sul do Líbano

Força da ONU manifestou 'preocupação' com 'destruição'

Publicado em 26/12/2024 às 13:43

Viaturas da Unifil no sul do Líbano Foto: AFP/Ansa

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) manifestou nesta quinta-feira (26) "preocupação" com danos "contínuos" provocados pelos militares de Israel no sul do país árabe, apesar do cessar-fogo com o grupo xiita Hezbollah iniciado em 27 de novembro.

Com base no acordo, as forças de manutenção da paz da Unifil e o exército libanês ficarão responsáveis pela segurança no sul do Líbano, perto da fronteira israelense, enquanto as tropas do país judeu devem retirar-se no prazo de 60 dias, ou seja, até o fim de janeiro.

A Unifil, no entanto, afirmou em comunicado que está "preocupada" com a "contínua destruição de áreas residenciais, terrenos agrícolas e redes rodoviárias no sul do Líbano pelo Exército israelense".



Segundo a força de paz da ONU, "isso viola a resolução 1701", adotada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2006 para encerrar a guerra entre Israel e Hezbollah.



A Unifil também reiterou o pedido por uma retirada "tempestiva" das tropas de Tel Aviv e pela "implementação plena da resolução 1701". A NNA, agência de notícias oficial do Líbano, reportou nesta quinta-feira operações "extensas" das forças israelenses no sul do país e na quarta (25) disse que aviões atingiram a região oriental de Baalbek, longe da fronteira. (com Ansa)