Trump nomeia enviado para 'restabelecer ordem' na América Latina

Mauricio Claver-Carone será responsável por relações com região

Publicado em 23/12/2024 às 08:27

Alterado em 23/12/2024 às 10:09

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Mauricio Claver-Carone como enviado especial para a América Latina.

Ex-chefe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Claver-Carone trabalhou no primeiro governo do magnata como assessor do Departamento do Tesouro e do Conselho de Segurança Nacional e foi artífice da linha dura do republicano contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na crise que levou ao reconhecimento do opositor Juan Guaidó como chefe de Estado pelo Ocidente.

"Estou contente em anunciar Mauricio Claver-Carone como enviado especial do Departamento de Estado para a América Latina", escreveu Trump em sua rede social, a Truth. "Nos últimos quatro anos, caos e anarquia engoliram nossas fronteiras. É hora de restabelecer a ordem no nosso próprio hemisfério", acrescentou.



Segundo o presidente eleito, Claver-Carone "conhece a região e sabe colocar os interesses da América em primeiro lugar". "Ele também conhece as ameaças terríveis da migração ilegal em massa e do fentanil", salientou.



Pouco antes, Trump havia ameaçado retomar o controle do Canal do Panamá, via marítima que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, afirmando que o país centro-americano cobra taxas excessivas para navegar pela passagem.



O governo panamenho respondeu que "cada metro quadrado do Canal do Panamá" pertence ao país. "Isso é o que vamos ver", rebateu o republicano, que ainda postou uma foto da via com a bandeira dos EUA. (com Ansa)