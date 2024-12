Trump ameaça retomar canal do Panamá

Publicado em 22/12/2024 às 11:09

Alterado em 22/12/2024 às 11:20

Em uma postagem em sua rede social Truth Social, Trump disse que o canal do Panamá é considerado um ativo vital para os Estados Unidos devido ao seu papel fundamental na economia e na segurança nacional.

No entanto, ele chamou as altas taxas cobradas pelo Panamá de "ridículas" e disse que esse "roubo" precisa acabar.

"Se os princípios, tanto morais quanto legais, desse gesto magnânimo de doação não forem seguidos, então exigiremos que o canal do Panamá nos seja devolvido, na íntegra e sem questionamentos", acrescentou Trump.

O canal do Panamá é uma hidrovia artificial no Panamá, na América Central, que cruza o istmo do Panamá em seu ponto mais baixo e conecta os oceanos Atlântico e Pacífico.



É uma das mais importantes vias navegáveis de transporte internacional.



Trump também expressou seu descontentamento com o fato que a China também está usando o canal do Panamá, o que, segundo ele, vai contra os termos do acordo de entrega da infraestrutura.

O canal do Panamá, construído por encomenda dos EUA no início do século XX, se tornou neutro em 1977, após a assinatura de tratados entre o presidente dos EUA, Jimmy Carter, e o então líder de fato do país, Omar Torrijos.



Em resultado dos tratados, o Panamá obteve o controle dessa rota transoceânica em 2000.



Ela garante o trânsito seguro de navios de todas as nações, tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra.



Trump já proferiu outras declarações drásticas sobre os países do continente, por exemplo, ele sugeriu que o Canadá e o México se tornassem estados dos EUA em vez de continuar subsidiando esses países. (com Sputnik Brasil)