Ameaça de 3ª Guerra Mundial está crescendo, mas não é preciso assustar as pessoas, diz Putin

Publicado em 22/12/2024 às 06:02

Alterado em 22/12/2024 às 10:48

O Ocidente está agravando a situação em relação à Rússia, aumentando assim as ameaças de uma Terceira Guerra Mundial, porém a Rússia vai sempre responder a qualquer desafio, disse o presidente Vladimir Putin.



Conversando com o jornalista Pavel Zarubin sobre as perspectivas de desenvolvimento das relações entre o Ocidente e a Rússia, o presidente russo lembrou a história destas relações.

Ele disse que no mundo tudo está mudando e que antigos inimigos se tornaram aliados. A Rússia está disposta a encontrar compromissos, mas sem prejudicar seus próprios interesses.

"Nós, se estabelecermos relações com alguém, faremos isso apenas com base nos interesses do Estado russo", sublinhou Putin.



Quando perguntado se a Terceira Guerra Mundial já estaria em curso, Putin aconselhou a não assustar as pessoas, mas observou que há muitos perigos e que eles estão aumentando.



"Veja, não é preciso assustar ninguém. Há muitos perigos, eles estão aumentando. E vemos o que o nosso adversário de hoje está fazendo – ele está escalando a situação", disse.

Quando os oponentes da Rússia perceberem que ela está pronta para responder a qualquer desafio, entenderão que é hora de buscar um compromisso, em vez de imporem sua própria linha, concluiu o presidente russo. (com Sputnik Brasil)