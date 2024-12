Trump ameaça com tarifas se UE não comprar mais petróleo e gás dos EUA

Bloco europeu tenta evitar guerra comercial com Estados Unidos

Publicado em 21/12/2024 às 08:20

Alterado em 21/12/2024 às 08:20

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas à União Europeia no próximo ano caso o bloco não ampliar a compra de petróleo e gás natural liquefeito dos EUA.

Os comentários do republicano foram feitos em um momento que a UE tenta evitar de todas as maneiras uma guerra comercial com Washington.

"Eu falei à UE que eles devem compensar seu enorme déficit com os EUA pela compra em larga escala do nosso petróleo e gás. Caso contrário, serão tarifas por completo", escreveu o magnata no Truth Social.



Um porta-voz da Comissão Europeia declarou que o bloco europeu e os Estados Unidos possuem "economias profundamente integradas", além de garantir que a UE está disponível para conversar com Trump em relação ao assunto.



"Estamos prontos para discutir com Trump como podemos reforçar a nossa cooperação, incluindo no setor de energia. Já existe um elevado nível de complementaridade nas relações comerciais entre UE e EUA", afirmou.



De acordo com dados do Eurostat, instituto de pesquisas europeu, Washington é atualmente o maior fornecedor de gás e petróleo para UE. (com Ansa)