Carro atropela várias pessoas em mercado natalino na Alemanha

Veículo invadiu o local em alta velocidade

Publicado em 21/12/2024 às 08:10

Alterado em 21/12/2024 às 08:10

Um carro em alta velocidade invadiu nesta sexta-feira (20) um mercado natalino em Magdeburg, na Alemanha, e atropelou diversas pessoas.



A polícia local informou que ao menos uma pessoa morreu e muitas outras ficaram feridas.



O jornal Bild, por sua vez, menciona mais de 10 mortos, enquanto a AFP, citando socorristas, aponta que entre 60 e 80 pessoas se feriram no atropelamento.



As forças de ordem prenderam o motorista do veículo, segundo a agência DPA, que acrescentou que o caso pode ter se tratado de um ataque terrorista.



O periódico Die Welt afirmou que o suspeito seria um saudita, além dele ter percorrido cerca de 400 metros atropelando a multidão. Ele teria alugado a BMW momentos antes da ação.



"Estamos acompanhando e pelas imagens disponíveis, parece ter sido um ataque. Parece que há 11 mortos e 60 feridos, mas é um número aproximado. Devemos esperar pelas notícias oficiais", disse o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.



O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que o atropelamento em Magdeburg "prenuncia o pior" e prestou solidariedade pelas vítimas do episódio.



O homem detido depois de invadir com um carro um mercado natalino em Magdeburg, na Alemanha, é médico e trabalha em uma cidade próxima do local do ataque, acrescentou Haseloff.

O indivíduo, que não teve seu nome revelado, tem 50 anos de idade e nasceu na Arábia Saudita. Ele está no país europeu desde 2006 e teria agido sozinho, como um lobo solitário. (com Ansa)