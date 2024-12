Conselho Europeu reafirma apoio 'inabalável' à Ucrânia

Líderes vão usar 'todos os meios' contra campanha híbrida russa

Publicado em 20/12/2024 às 08:46

Alterado em 20/12/2024 às 08:46

O Conselho Europeu, que se reuniu nessa quinta-feira (19) em Bruxelas pela primeira vez presidido pelo português António Costa, reiterou o compromisso inabalável da União Europeia (UE) no apoio à Ucrânia, apelando pela paz global, justa e duradoura.

"A UE continua ao lado da Ucrânia para conquistar uma paz duradoura", afirmou ele, enfatizando que só Kiev "pode iniciar as negociações".

Costa destacou ainda que "este não é o momento de especular sobre as várias opções, mas de fortalecer Kiev para qualquer cenário".



Em comunicado, o Conselho Europeu reafirma o "compromisso inabalável da União Europeia de continuar a prestar apoio político, financeiro, econômico, humanitário, militar e diplomático à Ucrânia e ao seu povo, durante o tempo que for necessário e com a intensidade que for necessária, pois a Rússia não pode prevalecer".



Os líderes do bloco concordaram em continuar a reforçar a sua resiliência e utilizar "todos os meios disponíveis" contra a "campanha híbrida" da Rússia contra a UE.



"A União Europeia e os Estados-membros continuarão a reforçar a sua resiliência e a utilizar plenamente todos os meios disponíveis para prevenir, dissuadir e responder às atividades híbridas da Rússia", ressaltaram nas conclusões finais da cúpula.



Segundo a nota, esta "campanha híbrida" da Rússia inclui "sabotagem, perturbação de infraestruturas críticas, ataques cibernéticos, manipulação e interferência de informação, e tentativas de minar a democracia, incluindo no processo eleitoral, contra a União Europeia e os seus Estados-membros".

Durante coletiva de imprensa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que todos serão "resolutos".



"Devemos garantir que a Ucrânia prevaleça e [precisamos] colocá-la em uma posição de força".

EUA- Sobre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, Costa disse que "a UE disse está empenhada em continuar a colaborar pragmaticamente com os EUA para fortalecer os laços transatlânticos". (com Ansa)