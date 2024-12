Francês acusado de drogar esposa para estupros coletivos pega 20 anos de prisão

Dominique Pelicot chamou dezenas de homens para violentar mulher

Um tribunal da França condenou nesta quinta-feira (19) Dominique Pelicot homem acusado de dopar a ex-esposa Gisèle Pelicot e de convidar dezenas de indivíduos para violentá-la, à pena máxima de 20 anos de prisão.

O réu foi considerado culpado de estupro agravado, assim como outros 49 homens que pegaram de três a 13 anos de cadeia, sendo dois com sentença suspensa (ou seja, a condenação será cumprida apenas em caso de reincidência) e quatro com pena parcialmente suspensa.

Além disso, outro acusado foi condenado a 12 anos de prisão por ter violentado a esposa diversas vezes com a ajuda de Pelicot, após dopá-la com o mesmo método.



"Senhor Pelicot, o senhor é culpado de estupro agravado contra a pessoa de Gisèle Pelicot", declarou o presidente da Corte Criminal de Vaucluse, em Avignon, Roger Arata. O réu escutou a sentença de pé e atento, mas sem expressar emoções, e toda a família estava presente no tribunal, incluindo a vítima e os três filhos do ex-casal, David, Florian e Caroline.



Pelicot, 72, dopava Gisèle, também de 72, com medicamentos e a violentava enquanto ela estava inconsciente. Além disso, ao longo de 10 anos, convidou dezenas de homens pela internet para estuprar a própria esposa, crimes que eram filmados e fotografados pelo réu.



O caso foi descoberto após Pelicot ter sido preso por filmar partes íntimas de mulheres em um shopping. Durante as investigações, a polícia encontrou milhares de fotos e vídeos dos estupros coletivos contra Gisèle.



Apenas 18 acusados se declararam culpados, enquanto os outros admitiram relações sexuais com a vítima, porém alegaram que não sabiam que ela não tinha dado consentimento.



O caso provocou consternação na França e transformou Gisèle em uma heroína feminista devido à sua decisão de revelar a identidade e tornar o processo público.



Pelicot terá de cumprir pelo menos dois terços da pena antes de pedir a liberdade condicional, mas ainda estuda recorrer da sentença. “Vamos aproveitar o prazo de 10 dias que nos é concedido para entender se apresentaremos recurso”, disse a advogada do réu, Béatrice Zavarro.



Por outro lado, os filhos de Dominique e Gisèle ficaram frustrados com as penas impostas aos outros 50 acusados. “Eles estão decepcionados com essas condenações leves”, disse um membro da família Pelicot à agência AFP, na condição de anonimato.



Grupos feministas que acompanhavam o julgamento do lado de fora do tribunal em Avignon também criticaram as sentenças e gritaram “vergonha da Justiça”. (com Ansa)