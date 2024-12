ONG diz ter achado vala comum com 100 mil corpos na Síria

Segundo relato, sírios e estrangeiros estão entre vítimas

Publicado em 17/12/2024 às 12:29

Alterado em 17/12/2024 às 12:29

O líder de uma organização de defesa da Síria relatou a existência de uma vala comum com pelo menos 100 mil corpos de pessoas mortas pelo regime do presidente deposto Bashar al-Assad nos arredores de Damasco.



Em declaração à agência Al Jazeera, o chefe da ONG Força-Tarefa de Emergência Síria, Mouaz Moustafa, disse que o local em al-Qutayfah, 40 km ao norte da capital síria, era uma das cinco valas comuns que ele identificou ao longo dos anos.



"Cem mil é a estimativa 'mais conservadora' do número de corpos enterrados no local.



É uma estimativa muito, muito extremamente conservadora, quase injustamente", afirmou Moustafa.



Já à agência Reuters, que não conseguiu confirmar as alegações, Moustafa ressaltou ter certeza de que há mais valas comuns do que as cinco já encontradas.



Segundo ele, entre as vítimas estariam, além de sírios, cidadãos norte-americanos, britânicos e outros estrangeiros, cujas nacionalidades não foram identificadas.



É estimado que centenas de milhares de sírios tenham sido mortos desde 2011, quando a repressão de Assad aos protestos contra o seu governo se transformou em uma guerra civil em grande escala.

A queda de Assad marca o fim de uma dinastia de mais de 50 anos.



No poder desde 2000, o líder comandou com repressão o país depois de herdar a cadeira do pai, Hafez al-Assad. (com Ansa)