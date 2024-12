'Israel e Palestina devem coexistir em paz', diz premiê italiana

Meloni se encontrou em Roma como Mahmoud Abbas

Publicado em 15/12/2024 às 10:27

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu na sexta-feira (13) com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, e destacou o comprometimento de Roma para que israelenses e palestinos possam conviver "lado a lado em paz".

O encontro com a chefe de governo italiana aconteceu pouco tempo depois de Abbas ter visitado o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio Quirinale.

"A premiê enfatizou o comprometimento da Itália em trabalhar por uma solução política duradoura, baseada na perspectiva de dois Estados, nos quais Israel e Palestina coexistem lado a lado em paz, com segurança para ambos", informou o Palazzo Chigi em um comunicado.



Ainda segundo a nota, Meloni "reiterou a disposição do governo de ter um papel principal na estabilização e reconstrução da Faixa de Gaza e de apoio ao processo de reforma e fortalecimento das instituições palestinas".



A solução de dois Estados é a principal iniciativa pacífica mundial para resolver os conflitos políticos, militares e territoriais entre Israel e Palestina na Faixa de Gaza. No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se opõe à medida por ela ser contrária aos interesses de segurança do país. (com Ansa)