Abbas pede que Itália reconheça Estado da Palestina

Líder palestino se reuniu com Sergio Mattarella em Roma

Publicado em 13/12/2024 às 13:54

Alterado em 13/12/2024 às 13:54

O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, foi recebido nesta sexta-feira (13) pelo chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, no Palácio Quirinale, em Roma, e pediu para o país reconhecer oficialmente o Estado palestino.

Durante o encontro, os dois líderes também discutiram a criação de dois Estados para encerrar a guerra na Faixa de Gaza, deflagrada em 7 de outubro de 2023, entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas, que já matou mais de 40 mil civis, incluindo crianças.

"Depois do horror de 7 de outubro abriu-se uma espiral inaceitável de violência sobre Gaza, que afetou civis, mulheres e crianças. Estamos empenhados em um cessar-fogo real e definitivo e na libertação dos reféns nas mãos do Hamas", afirmou Mattarella.



O presidente italiano disse desejar "que a solução [para a criação de] dois Estados e dois povos seja imediata", porque "sem esta perspectiva, sempre haverá explosões de violência".



Em resposta, Abbas garantiu que, "assim que chegarmos a essa solução", pedirá "aos países árabes e muçulmanos para reconhecer o Estado de Israel". Ele ainda pediu que a Itália reconheça oficialmente o Estado Palestino, segundo a agência Wafa.



A solução de dois Estados é a principal iniciativa pacífica mundial para resolver os conflitos políticos, militares e territoriais entre Israel e Palestina na Faixa de Gaza. No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se opõem à medida por ela ser contrária aos interesses de segurança do país. (com Ansa)