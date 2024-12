Polícia dos EUA prende suspeito de ligação com morte de CEO

Homem teria arma parecida com a usada no crime

Publicado em 10/12/2024 às 08:37

Alterado em 10/12/2024 às 08:37

Fotos do suspeito pelo assassinato revelam homem com máscara cirúrgica Foto: Ansa

A polícia da cidade de Altoona, na Pensilvânia, Estados Unidos, prendeu nesta segunda-feira (9) um suspeito que pode ter relação com o assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, morto a tiros em Nova York no último dia 4.

O homem foi preso após os policiais encontrarem com ele uma arma parecida com a usada no crime.

Além disso, ele teria mostrado aos agentes o mesmo documento falso utilizado para se hospedar em um albergue em Nova York.



Segundo uma fonte citada pelo jornal "New York Post", o detido também tinha um "manifesto", um revólver com silenciador, quatro documentos de identidade falsos e outros objetos que vão ao encontro do que as autoridades sabem sobre o suposto assassino, cuja mochila, que tinha dentro uma jaqueta Tommy Hilfiger e dólares do jogo Banco Imobiliário, foi abandonada no Central Park após o crime.



No último sábado (7), as autoridades publicaram outras duas fotos do suspeito, uma delas tirada em um táxi. Em ambas, um homem aparecia com o rosto coberto por uma máscara cirúrgica azul.



Thompson tinha 50 anos e foi atingido por diversos tiros em frente a um hotel de luxo em Nova York. Seu funeral acontece nesta segunda, em cerimônia privada, na cidade de Minneapolis, estado de Minnesota.



Polícia identifica suspeito

A polícia da Pensilvânia identificou o homem preso nesta segunda-feira (9), tido como o suspeito de assassinar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson. Trata-se de Luigi Mangione, 26 anos.