Macron se reúne com Trump e Zelensky em Paris

Conteúdo de encontro trilateral não foi divulgado

Publicado em 08/12/2024 às 10:45

Alterado em 08/12/2024 às 10:45

O presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniu neste sábado (7) com seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o líder eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no Palácio do Eliseu, sede do governo francês, em Paris.

Zelensky se juntou aos dois após uma reunião privada entre Trump e Macron, na qual o republicano destacou que "o mundo parece ter enlouquecido recentemente" e ressaltou as "excelentes relações" com o governo francês.

Até o momento, não há informações sobre o conteúdo do encontro trilateral. Entretanto, os três apareceram apertando as mãos perante os jornalistas, antes de entrarem em seus carros para chegar na cerimônia de reabertura da Catedral Notre-Dame.

“Continuamos a ação comum pela paz e segurança”, escreveu Macron no X, enfatizando que tem “muitos desafios a enfrentar” junto com Trump

A Ucrânia segue em conflito com a Rússia, após ter territórios invadidos em fevereiro de 2022. Durante a campanha presidencial à Casa Branca deste ano, Trump reiterou diversas vezes que poderia encerrar o conflito em apenas um dia, apesar de não explicar como faria isso. (com Ansa)