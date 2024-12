Rebeldes representam perigo existencial para o reinado de cinco décadas da dinastia Assad sobre a Síria e a influência contínua do Irã

O líder insurgente mais poderoso, Abu Mohammed al-Golani, disse em um comunicado que os rebeldes estavam prestes a tomar todo o país e 'o fim do regime criminoso está próximo'

Publicado em 07/12/2024 às 18:57

Alterado em 07/12/2024 às 19:49

Forças do governo sírio abandonaram a cidade-chave de Homs neste sábado (7), após menos de um dia de combates, deixando o governo de 24 anos do presidente Bashar al-Assad por um fio, com insurgentes também avançando em direção à capital Damasco.



Desde que os rebeldes invadiram Aleppo há uma semana, as defesas do governo desmoronaram a uma velocidade vertiginosa, à medida que os rebeldes tomaram uma série de grandes cidades e reacenderam uma rebelião em lugares que há muito pareciam mortos.

A queda de Homs e a ameaça à capital agora representam um perigo existencial imediato para o reinado de cinco décadas da dinastia Assad sobre a Síria e a influência contínua de seu principal apoiador regional, o Irã.



O líder insurgente mais poderoso, Abu Mohammed al-Golani, disse em um comunicado que os rebeldes estavam prestes a tomar todo o país e "o fim do regime criminoso está próximo".



O governo de Assad pode estar à beira do colapso, disseram autoridades estrangeiras à Reuters sob condição de anonimato. Uma autoridade dos EUA colocou o prazo potencial em cinco a 10 dias, enquanto outra disse que Assad poderia ser deposto na próxima semana. Um funcionário ocidental concordou com a última avaliação.

A tomada de Homs, uma importante encruzilhada entre a capital e o Mediterrâneo, efetivamente isola Damasco do reduto costeiro da seita minoritária alauíta, de Assad, e da base aérea e naval da Rússia.



O Exército sírio e os comandantes de segurança deixaram Homs de helicóptero para a costa, enquanto um grande comboio militar se retirou por terra, disse um oficial sênior do Exército. Os rebeldes disseram que estavam entrando no centro da cidade.



Milhares foram às ruas para comemorar, disseram os moradores.



Moradores e rebeldes de Homs disseram que os insurgentes capturaram a prisão central e libertaram milhares de detidos. Moradores disseram que o pessoal de segurança e inteligência do Estado evacuou seus escritórios depois de queimar papéis.



Os insurgentes tomaram quase todo o sudoeste em 24 horas e avançaram para 30 quilômetros de Damasco enquanto as forças do governo recuavam, disseram os rebeldes.



Ressaltando a possibilidade de uma revolta na capital, os manifestantes foram às ruas em vários subúrbios de Damasco, rasgando cartazes de Assad e derrubando uma estátua de seu pai, o ex-presidente Hafez al-Assad, sem contestação do Exército ou da polícia. Alguns se juntaram a soldados que vestiram roupas civis e desertaram, disseram os moradores.



No entanto, a agência de notícias estatal informou que Assad permaneceu em Damasco, e os militares disseram que estavam reforçando em torno da capital e do sul.



ALARME ENTRE GOVERNOS, INCLUINDO A RÚSSIA

O ritmo dos eventos surpreendeu as capitais árabes e levantou temores de uma nova onda de instabilidade regional.



Catar, Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Iraque, Irã, Turquia e Rússia emitiram uma declaração conjunta dizendo que a crise era um desenvolvimento perigoso e pedindo uma solução política. Mas não havia indicação de que eles concordassem com quaisquer medidas concretas, com a situação dentro da Síria mudando a cada hora.

A guerra civil da Síria, que eclodiu em 2011 como um levante contra o governo de Assad, arrastou grandes potências externas, criou espaço para militantes jihadistas planejarem ataques em todo o mundo e enviou milhões de refugiados para países vizinhos.



No sul, o rápido colapso do controle do governo pode permitir um ataque combinado à capital, sede do poder de Assad, onde os moradores disseram que a eletricidade foi cortada neste sábado.



Os militares sírios recuaram até Saasa, 30 quilômetros (20 milhas) de Damasco para se reagrupar, disse um oficial do Exército sírio.



No subúrbio de Jarmana, no sul da cidade, os manifestantes derrubaram uma estátua de Hafez al-Assad, pai do presidente. Soldados estavam desertando no antigo reduto rebelde de Daraya e em Mezzeh, perto de uma importante base aérea, disseram moradores.



O Hayat Tahrir al-Sham disse que tinha o dever de proteger os escritórios governamentais, internacionais e da ONU na Síria.



O PAPEL DOS ALIADOS NO APOIO A ASSAD

Assad por muito tempo confiou em aliados para subjugar os rebeldes. Aviões de guerra russos realizaram bombardeios enquanto o Irã enviava forças aliadas, incluindo o Hezbollah do Líbano e milícias iraquianas para reforçar os militares sírios e invadir redutos insurgentes.



Mas a Rússia está focada na guerra na Ucrânia desde 2022 e o Hezbollah sofreu grandes perdas em sua própria guerra extenuante com Israel, limitando significativamente sua capacidade ou a do Irã de apoiar Assad.



O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse que os EUA não deveriam se envolver no conflito e deveriam "deixá-lo acontecer".



A Rússia tem uma base naval e uma base aérea na Síria que não só foram importantes por seu apoio a Assad, mas também por sua capacidade de projetar influência no Mediterrâneo e na África.



Moscou tem apoiado as forças do governo com intensos ataques aéreos, mas não ficou claro se poderia facilmente intensificar esta campanha.



O Irã disse que consideraria enviar forças para a Síria, mas qualquer assistência extra imediata provavelmente dependeria do Hezbollah e das milícias iraquianas.



O grupo libanês enviou algumas "forças de supervisão" para Homs na sexta-feira, mas qualquer implantação significativa arriscaria a exposição a ataques aéreos israelenses, disseram autoridades ocidentais.



As milícias iraquianas apoiadas pelo Irã estão em alerta máximo, com milhares de combatentes fortemente armados prontos para serem enviados para a Síria, muitos deles reunidos perto da fronteira.

O Iraque não busca intervenção militar na Síria, disse um porta-voz do governo na sexta-feira.



A Grã-Bretanha alertou Assad que qualquer uso de armas químicas era uma linha vermelha e seria recebido com "ação apropriada".