Catedral de Notre-Dame é reaberta 5 anos após incêndio devastador

Catedral Notre-Dame, símbolo de Paris parcialmente devastado pelo incêndio de 15 de abril de 2019, reabriu suas portas neste sábado (7) na presença de mais de 40 líderes mundiais, incluindo o presidente eleito Donald Trump.

Além do anfitrião, o presidente francês, Emmanuel Macron, a cerimônia também contou com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra Giorgia Meloni, entre outros.

Ao contrário do programa inicial, Macron não discursou no lado externo da igreja, mas dentro da Catedral por causa dos ventos fortes e condições climáticas adversas na capital francesa.



No final da cerimônia em Notre-Dame, por volta das 21h (horário local), o presidente da França recebeu os líderes mundiais para um jantar de gala no Eliseu, juntamente com a sua esposa, a primeira-dama Brigitte Macron.



A reabertura oficial da igreja recebeu por volta de 3 mil pessoas, segundo Philippe Jost, responsável pela restauração de Notre-Dame. Foi lida uma mensagem do papa Francisco no início da celebração, segundo o reitor da Catedral de Notre-Dame, Olivier Ribadeau-Dumas. (com Ansa)