Polícia dos EUA divulga fotos de homem procurado por matar CEO

Brian Thompson foi assassinado em frente a um hotel de luxo

Publicado em 05/12/2024 às 16:26

Alterado em 05/12/2024 às 16:26

A polícia dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira (5) duas imagens do homem que é atualmente procurado pelo assassinato de Brian Thompson, CEO da gigante de seguros de saúde UnitedHealthcare, morto a tiros em frente a um hotel de luxo em Nova York.

Nas fotos, o homem veste uma jaqueta verde com capuz, uma mochila e uma máscara preta no pescoço.

Em uma delas, inclusive, o suspeito aparece sorrindo.



O homem foi flagrado saindo de um albergue na manhã do dia do crime, de acordo com a polícia, que atualmente compara as imagens com os nomes de possíveis suspeitos.



Após assassinar o executivo de 50 anos, o criminoso saiu correndo, subiu em uma bicicleta elétrica e deixou a zona do crime. Na ocasião, o bandido usava uma jaqueta bege, máscara preta e mochila cinza.

A polícia local também informou que o assassinato do executivo foi um "ataque premeditado, planejado e direcionado", além de ter apontado que o atirador era "proficiente" com armas de fogo. (com Ansa)