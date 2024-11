Abbas defende prisão de Netanyahu por supostos crimes de guerra

Líder da ANP deu primeira entrevista desde 7 de outubro de 2023

Publicado em 30/11/2024 às 10:09

Alterado em 30/11/2024 às 10:09

O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, defendeu nesta sexta-feira (29) a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alvo de mandados emitidos pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant são acusados de crimes de guerra e contra a humanidade durante o conflito na Faixa de Gaza, bem como o líder da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, que, no entanto, é dado como morto por Tel Aviv.

"Espero que, na execução do mandato do Tribunal Penal Internacional, Benjamin Netanyahu seja preso em breve e que possamos retomar rapidamente um caminho de paz", afirmou Abbas.



Segundo o líder da ANP, este não é só o seu desejo, mas também o de muitos cidadãos israelenses que "estão fartos do seu governo extremista" e que "desejam viver em paz".



Em uma entrevista exclusiva ao jornal Avvenire, a primeira desde 7 de outubro de 2023, o presidente palestino abordou a guerra no Oriente Médio e lançou uma série de propostas à comunidade internacional para enfrentar a guerra em Gaza e superar as tensões na região. (com Ansa)