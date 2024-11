Zuckerberg se reúne com Trump em prol da 'inovação americana'

...

Publicado em 28/11/2024 às 10:33

Alterado em 28/11/2024 às 10:41

O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, se reuniu na noite da última quarta-feira (28), em Mar-a-Lago, com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em um raro encontro para tentar estabelecer um bom relacionamento entre as partes.

A reunião foi confirmada por três pessoas ao jornal norte-americano "The New York Times" e foi realizada para ambos discutirem sobre a futura administração do país.

"Este é um momento importante para o futuro da inovação americana. Mark está grato pelo convite para jantar com o presidente Trump e pela oportunidade de se reunir com membros de sua equipe e falar sobre a administração", revelou um porta-voz da Meta em um comunicado.



Durante o encontro, ambos se cumprimentaram, e Zuckerberg parabenizou Trump pela vitória contra a democrata Kamala Harris no pleito do início de novembro, apesar de não tê-lo apoiado durante a campanha eleitoral.



O fundador do Facebook também elogiou a reação do presidente eleito à sua primeira tentativa de assassinato, em 13 de julho, durante um comício na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia, quando ergueu o braço com o rosto ensanguentado.



"É uma das coisas mais difíceis que já vi na minha vida", declarou Zuckerberg.



Trump e Zuckerberg têm tido uma relação conturbada ao longo dos últimos anos, principalmente depois de o Facebook vetar Trump após o ataque contra o Capitólio em Washington, em 6 de janeiro de 2021.



Desde então, o republicano sempre atacou o executivo, proprietário das plataformas Facebook, Instagram e Whatsapp, alegando que a Meta o restringiu injustamente. (com Ansa)