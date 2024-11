G7 diz que não vai tolerar ameaça nuclear de Putin

...

Publicado em 26/11/2024 às 12:06

Alterado em 26/11/2024 às 12:18

Os ministros das Relações Exteriores do G7 afirmaram nesta terça-feira (26) que não vão tolerar as ameaças de uso de armas nucleares feitas pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin.



"Condenamos nos termos mais fortes possíveis a retórica nuclear irresponsável e ameaçadora da Rússia, bem como a sua posição de intimidação estratégica. Nunca toleraremos ameaças de uso de armas nucleares, para não falar de qualquer uso de armas nucleares, pela Rússia no contexto da sua guerra de agressão contra a Ucrânia", diz um trecho do comunicado final do grupo, que está reunido em Fiuggi, na Itália. (com Ansa)