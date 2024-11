UE cobra Netanyahu a aceitar cessar-fogo no Líbano

'Não há mais desculpas para adiar', declarou Josep Borrell

Publicado em 26/11/2024 às 10:55

Alterado em 26/11/2024 às 10:55

Guerra no Líbano já deixou milhares de mortos Foto: Ansa/Epa

A União Europeia cobrou nesta terça-feira (26) que o governo do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, aceite um acordo de cessar-fogo com o grupo xiita Hezbollah no Líbano.

A declaração chega em meio aos rumores de que os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, podem anunciar uma trégua no conflito nas próximas horas.

"Precisamos alcançar um acordo para o cessar-fogo hoje, não há mais desculpas para adiar. Do contrário, o Líbano vai colapsar", afirmou o alto representante da UE para Política Externa, Josep Borrell, à margem da reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 em Fiuggi, na Itália.



"Espero que hoje o governo Netanyahu aprove o acordo de Estados Unidos e França. Basta de novos pedidos", acrescentou o chefe da diplomacia europeia, que ainda acusou o Exército de Israel de bloquear a entrada de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza.



"A fome está sendo utilizada como arma contra pessoas completamente abandonadas", salientou.

Durante um evento sobre o Mediterrâneo em Roma, o ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, afirmou estar esperançoso por um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, mas se mostrou cauteloso.



"A experiência em Gaza nos mostrou que podemos ter esperança, mas também estar cientes de que pode não chegar", declarou. (com agência Brasil)