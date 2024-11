Ataque de Israel no centro de Beirute mata ao menos 16

Alvo do bombardeio seria comandante militar do Hezbollah

Publicado em 23/11/2024 às 10:49

Pelo menos 16 pessoas morreram em um ataque israelense contra o centro de Beirute, capital do Líbano, na madrugada deste sábado (23).



Segundo a imprensa estatal libanesa, um edifício residencial de oito andares foi completamente destruído por um bombardeio com cinco mísseis no bairro de Basta al-Fawqa.



A ação também danificou outros prédios na região.

Paralelamente, Israel atacou alvos na periferia sul de Beirute, bastião do grupo xiita Hezbollah.



De acordo com a imprensa árabe, o alvo do bombardeio no centro da capital libanesa seria Muhammad Haydar, comandante militar supremo do "Partido de Deus" e membro do conselho da jihad do grupo.



Haydar era um dos conselheiros mais próximos de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto por Israel em um ataque em Beirute no fim de setembro. O grupo xiita, aliado do Hamas na guerra na Faixa Gaza, não comentou o destino do chefe militar.



O bombardeio na capital do Líbano chega em meio a tentativas de negociação para um cessar-fogo no país e na esteira dos mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e contra a humanidade em Gaza.



O TPI também expediu uma ordem de captura contra Mohammed Deif, líder militar do Hamas, porém o dirigente é dado como morto por Tel Aviv. (com Ansa)