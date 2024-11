Putin anuncia produção em série de mísseis hipersônicos: 'Não há meios no mundo para interceptá-lo'

Publicado em 23/11/2024 às 10:06

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com a liderança do Ministério da Defesa e com representantes das indústrias militares russas, nessa sexta-feira (22). Após o encontro, em declaração à imprensa, Putin anunciou a produção em série do sistema de mísseis hipersônicos Oreshnik.



A reunião dessa sexta-feira ocorre um dia após o anúncio do teste bem-sucedido do sistema de combate.



Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, todas as ogivas convencionais do míssil balístico hipersônico de médio alcance não nuclear atingiram com sucesso, na quinta-feira (21), uma instalação da indústria de defesa ucraniana em Dnepropetrovsk.



Em suas falas, Vladimir Putin classificou o sistema Oreshnik como um garantidor da soberania e integridade territorial da Rússia.

"É muito importante que tanto os soldados da linha de frente quanto nossos cidadãos em geral saibam que temos uma base tecnológica colossal e uma forte retaguarda científica industrial para proteger nossa segurança."

Segundo o presidente, a tecnologia do sistema de míssil balístico não é uma modernização dos antigos sistemas soviéticos, mas sim o resultado do trabalho de especialistas da Federação da Rússia.

Nesse ponto, o presidente russo parabenizou tanto a liderança militar quanto os desenvolvedores do Oreshnik pelo teste bem-sucedido. Os criadores e desenhistas do sistema de mísseis serão indicados para prêmios estatais, afirmou.

Putin sublinhou a natureza do complexo de mísseis afirmando que não se trata de uma arma de destruição em massa, mas sim de um armamento de alta precisão, que continuará a ser testado pela Rússia.



Segundo Sergei Karakayev, comandante da Força Estratégica de Mísseis, o resultado bem-sucedido confirma "o acerto do desenho e das soluções de engenharia e a viabilidade do complexo de mísseis com as características especificadas".

"O sistema Oreshnik não tem análogos no mundo", sublinhou Karakayev. "O equipamento de combate do míssil permite que ele supere de forma confiável qualquer sistema de defesa antimísseis existente e futuro."

"Com base nas tarefas definidas e no alcance dessa arma, ela pode atingir alvos em toda a Europa, o que a distingue de outros tipos de armas de precisão de longo alcance", afirmou Karakayev.



Em sua fala, Karakayev pediu ao presidente que colocasse o Oreshnik em serviço militar para continuar seu uso e aprimorar a habilidade das tropas em utilizá-lo. A sugestão foi aceita por Putin, que ressaltou que o sistema é comparável "em efeito e poder, às armas estratégicas".



"O sistema de mísseis Oreshnik não é apenas uma arma hipersônica eficaz. Devido ao seu poder de ataque, especialmente quando usado em grandes números, em grupos e em combinação com outros sistemas de longo alcance de alta precisão que a Rússia também possui, os resultados de seu uso contra alvos inimigos serão comparáveis em efeito e poder às armas estratégicas."



"Não há nenhum meio de interceptá-lo no mundo hoje", destacou Putin. "É necessário estabelecer uma produção em série. Pode-se considerar a decisão sobre essa produção como tomada."

Yuri Borisov, diretor-geral da Roscosmos, corporação estatal de atividades espaciais, afirmou que a companhia está pronta para aumentar a produção do míssil de alta precisão e que já há estoque pronto para uso. "No menor tempo possível, somos capazes de aumentar a produção […] temos reservas e podemos aumentá-las."



Putin destacou ainda que outros sistemas semelhantes ao Oreshnik estão sendo desenvolvidos e testados na Rússia e, com base nesses resultados, os armamentos também poderão entrar em produção.

"Ou seja, estamos desenvolvendo uma linha completa de sistemas de médio e curto alcance."

Em seu discurso, o presidente russo afirmou que a situação político-militar atual é amplamente determinada pelos resultados da competição na "criação de novas tecnologias, sistema de armas e desenvolvimento econômico".



"Mas, como eu disse muitas vezes, o papel decisivo, é claro, pertence às pessoas, à coragem daqueles que lutam na frente, ao talento e à persistência daqueles que trabalham em fábricas e escritórios de design, em centros de pesquisa, em empresas em todos os setores da economia.", destacou o presidente.



Putin disse estar "orgulhoso" de todos os envolvidos e, "claro, todos os objetivos da operação militar especial serão alcançados".