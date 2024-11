Juiz adia indefinidamente decisão sobre Donald Trump no caso da atriz pornô

Magistrado americano adiou indefinidamente anúncio da sentença

Publicado em 23/11/2024 às 09:21

Alterado em 23/11/2024 às 09:41

Trump e a artista do sexo: Decisão sobre o caso já foi adiada mais de três vezes Foto: Ansa

O juiz Juan Merchan anunciou que adiou por tempo indeterminado a decisão se vai arquivar ou prosseguir com o caso criminal envolvendo o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels.

Essa foi a terceira vez em um curto espaço de tempo que o magistrado optou em adiar a divulgação de uma resposta definitiva em relação ao episódio.

Merchan deu sinal verde para que os advogados do republicano apresentassem antes do dia 2 de dezembro um recurso para anular o processo, o que acarretaria na suspensão do anúncio da pena.



Em um capítulo anterior da novela, ocorrido também neste mês, o juiz havia adiado para 19 de novembro o veredito final do caso, o que não aconteceu.



No início deste ano, o republicano foi considerado culpado por unanimidade por 34 crimes no processo que diz respeito às denúncias de fraudes para encobrir um suborno de US$ 130 mil à Daniels, feito para esconder um relacionamento extraconjugal.



O caso ocorreu durante a campanha de 2016, quando Trump se elegeu derrotando a democrata Hillary Clinton. Com isso, o republicano tornou-se o primeiro ex-presidente americano acusado e condenado criminalmente.



A vitória de Trump nas eleições presidenciais entrou em rota de colisão com o episódio, tanto que a defesa do magnata deseja que ele seja arquivado. (com Ansa)