Trump escolhe Pam Bondi como procuradora-geral dos EUA

Advogada atuou em processo de impeachment contra o republicano

Publicado em 22/11/2024 às 09:45

Alterado em 22/11/2024 às 10:06

Pam Bondi chefiará Departamento de Justiça no segundo governo Trump Foto: AFP/Ansa

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu a advogada e ex-procuradora-geral da Flórida Pam Bondi como chefe do Departamento de Justiça em seu novo governo.



A decisão foi tomada após a desistência do ex-congressista Matt Gaetz, primeira opção do magnata republicano, devido a acusações de má conduta sexual contra menores de idade.



Procuradora-geral da Flórida entre 2011 e 2019, Bondi atualmente preside um think tank de direita que colabora com a equipe de transição de Trump.



"Como procuradora-geral da Flórida, Bondi lutou para conter o tráfico de drogas e reduzir o número de vítimas causadas pela overdose de fentanil.



Ela fez um trabalho incrível", escreveu o presidente eleito em sua rede social, a Truth. "Por muito tempo o Departamento de Justiça foi usado contra mim e outros republicanos.

Agora não mais. Pam o devolverá a seu princípio de combater o crime e tornar a América segura", acrescentou.



Em seu período como procuradora-geral da Flórida, Bondi atraiu atenção nacional pelas tentativas de solapar o Obamacare, programa do ex-presidente Barack Obama para facilitar o acesso a planos de saúde, e pela decisão de apresentar um programa na Fox durante o exercício de cargo.



Ela também colaborou com a defesa de Trump em seu primeiro processo de impeachment, entre 2019 e 2020, por suspeitas de pedir interferência da Ucrânia na eleição de 2020. Como chefe do Departamento de Justiça, Bondi será a procuradora-geral dos EUA. (com Ansa)