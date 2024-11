Futuro secretário de Trump disse que germes não existem: 'não lavo as mãos'

Apresentador da Fox News, indicado por Trump para Secretário da Defesa, minimiza importância de lavar as mãos

Publicado em 16/11/2024 às 09:34

Alterado em 16/11/2024 às 09:34

Pete Hegseth, apresentador da Fox News e veterano de guerra indicado por Donald Trump ao cargo de Secretário da Defesa, se viu no centro de uma controvérsia em 2019 ao afirmar, durante o programa Fox & Friends, que "não lava as mãos há dez anos". A declaração gerou repercussão imediata e foi alvo de críticas nas redes sociais. A informação foi publicada originalmente pelo canal USA Today.

De acordo com UOL, Hegseth disse que sua resolução de Ano Novo era ser mais transparente com o público, compartilhando opiniões que, segundo ele, eram restritas aos bastidores. "Não acho que lavei minhas mãos nos últimos dez anos. Realmente, eu não lavo minhas mãos, nunca. Eu me inoculo. Germes não são algo real; eu não posso vê-los, então eles não são reais. Eu não sou capaz de ficar doente", afirmou durante a transmissão.

'Era só uma piada', diz apresentador

Após a repercussão negativa, a porta-voz da Fox News, Jaclyn Giuliano, tentou conter os ânimos, afirmando que Hegseth estava "claramente brincando". Mais tarde, o próprio apresentador explicou ao USA Today que o comentário tinha como objetivo ironizar o que chamou de obsessão moderna por higiene. "Vivemos numa sociedade onde as pessoas andam por aí com frascos de álcool em gel nos bolsos e higienizam-nos 19.000 vezes por dia como se isso fosse salvar suas vidas", disse.

Hegseth também criticou o que considerou uma reação exagerada ao episódio. "É ridículo para mim como as pessoas levam certas coisas ao pé da letra e suas cabeças explodem. A próxima coisa que vai acontecer é que eles vão ligar para meu professor de biologia em Princeton e perguntar: 'Quando Pete era aluno da sua turma, ele acreditava que germes eram reais?' Que idiota", declarou.

Higiene é essencial para a saúde

Apesar das explicações do apresentador, o episódio trouxe à tona a importância de práticas básicas de higiene, especialmente a lavagem regular das mãos. Especialistas alertam que as mãos são uma das principais vias de transmissão de doenças, funcionando como "meio de transporte" para bactérias, vírus e fungos que podem causar infecções sérias.

A recomendação de médicos e órgãos de saúde pública é clara: lavar as mãos com água e sabão regularmente reduz significativamente os riscos de contaminação, especialmente em ambientes compartilhados ou durante surtos de doenças.