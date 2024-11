Senadores democratas pedem investigação sobre as ligações de Musk para a Rússia

...

Publicado em 16/11/2024 às 08:10

Alterado em 16/11/2024 às 08:10

Relatos de que o bilionário Elon Musk realizou várias ligações com autoridades russas, incluindo o presidente Vladimir Putin, devem ser investigados pelo Pentágono e agências de aplicação da lei por motivos de segurança nacional, disseram dois senadores democratas em uma carta vista pela Reuters nesta sexta-feira (15).



Musk, que foi nomeado para um cargo sênior no governo pelo presidente eleito republicano Donald Trump, supervisiona bilhões de dólares em contratos do Pentágono e da comunidade de inteligência como CEO da empresa aeroespacial SpaceX.

A senadora Jeanne Shaheen, membro sênior do Comitê de Relações Exteriores, e o presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, Jack Reed, disseram ao procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, e ao inspetor-geral do Pentágono que o envolvimento de Musk nesses programas da SpaceX deve ser investigado por possível exclusão após relatórios tão recentes (de outubro) sobre suas conversas com autoridades russas. "Exclusão" refere-se à exclusão de certos contratos e privilégios.



"Essas relações entre um conhecido adversário dos EUA e o Sr. Musk, um beneficiário de bilhões de dólares em financiamento do governo dos EUA, levantam sérias questões sobre a confiabilidade do Sr. Musk como contratado do governo e detentor de autorização", disseram os legisladores em uma carta conjunta datada de 15/11/2024.



Vários legisladores democratas pediram publicamente uma investigação sobre as comunicações de Musk com Moscou desde uma reportagem do "Wall Street Journal" no mês passado sobre o suposto contato, mas a carta às autoridades dos EUA que poderiam iniciar tal investigação não foi relatada anteriormente.

O pedido de Shaheen e Reed por uma investigação federal é um esforço de longo prazo enquanto Trump se prepara para retornar à Casa Branca com o apoio de Musk, que gastou mais de US$ 119 milhões na campanha de reeleição de Trump e foi nomeado co-chefe do próximo (novo) Departamento de Eficiência Governamental do presidente eleito.



SpaceX, Musk e o Pentágono não responderam imediatamente aos pedidos de respostas à reportagem. O Pentágono e o Departamento de Justiça não responderam imediatamente a pedidos semelhantes.

RELATÓRIOS DE CONTATO RUSSO

Relatos do contato de Musk com autoridades russas surgiram em 2022, quando o cientista político Ian Bremmer, presidente da empresa de consultoria Eurasia Group, disse que foi informado por Musk que havia falado com Putin sobre a guerra na Ucrânia e a linha vermelha da Rússia para o uso de armas nucleares. Musk negou a alegação de Bremmer e disse que só havia falado com Putin 18 meses antes, sobre o espaço.



No mês passado, o "Wall Street Journal" informou que Musk teve várias conversas com autoridades russas, incluindo Putin e seu primeiro vice-chefe de gabinete, Sergei Kiriyenko, citando autoridades americanas, europeias e russas não identificadas.



Shaheen e Reed disseram na carta que era "profundamente preocupante" que Musk supostamente tivesse conversado com Kiriyenko. Ele foi acusado este ano com outras autoridades russas, pelo Departamento de Justiça dos EUA, por liderar uma campanha de propaganda baseada em IA na plataforma de mídia social X, de Musk, e em outros sites, para promover os interesses russos e influenciar os eleitores antes da eleição presidencial dos EUA.



Musk afirmou publicamente que possui uma autorização de segurança dos EUA, dando-lhe acesso a informações secretas da SpaceX, que detém bilhões de dólares em contratos de lançamento do Pentágono e da Nasa. A empresa também tem um contrato de US $ 1,8 bilhão com a comunidade de inteligência para construir uma vasta rede de satélites espiões, informa a Reuters.

"As comunicações entre funcionários do governo russo e qualquer indivíduo com autorização de segurança têm o potencial de colocar nossa segurança em risco", disseram os legisladores na carta.



As tensões entre os EUA e a Rússia no espaço aumentaram desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Autoridades do Pentágono condenaram manobras suspeitas de satélites russos em órbita e este ano acusaram a Rússia de desenvolver uma arma nuclear baseada no espaço, capaz de desativar grandes redes de satélites.



A SpaceX de Musk passou a dominar a indústria espacial dos EUA e é fortemente utilizada pela Nasa e pelo Pentágono.



A rede de internet Starlink, empresa de quase 7.000 satélites, tornou a SpaceX a maior operadora de satélites do mundo e uma força disruptiva no setor de internet via satélite, com grande interesse do Pentágono por comunicações militares. Os militares da Ucrânia dependem muito do Starlink para conectividade no campo de batalha.



Os senadores enviaram uma carta separada nessa sexta-feira ao secretário da Força Aérea dos EUA, Frank Kendall, dizendo que as conversas relatadas por Musk aumentam a necessidade de mais concorrência nas indústrias de lançamento e comunicações por satélite e de usar mais empresas além da SpaceX para missões sensíveis de segurança nacional.



"O comportamento relatado pelo Sr. Musk pode representar sérios riscos à segurança nacional e, como CEO de uma empresa com bilhões de dólares em contratos confidenciais de defesa e inteligência, justifica a reconsideração do papel descomunal da SpaceX na integração espacial comercial (do Departamento de Defesa)", disseram os senadores.