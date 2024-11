Trump volta à Casa Branca para discutir transição com Biden

Republicano declarou que troca de governo será 'tranquila'

Publicado em 13/11/2024 às 14:00

Alterado em 13/11/2024 às 14:45

E m um encontro que marcou o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o presidente eleito dos Estados Unidos se reuniu nesta quarta-feira (13) com o atual mandatário, Joe Biden, para discutir a transição de governo.

Após um aperto de mão entre o democrata e o republicano no Salão Oval da Casa Branca, Trump agradeceu Biden por prometer que a transferência de poder ocorrerá sem maiores problemas.

"A política é difícil, já que muitas vezes não é um mundo agradável. Porém, hoje é um lindo dia e estou grato por uma transição tão tranquila", comentou o magnata.



O presidente eleito também declarou que "apreciou muito" o convite de Biden, que retribuiu com um simples "de nada".



No geral, os dois políticos estavam sorridentes e descontraídos, sendo bem gentis e cordiais um com o outro, atitude e clima totalmente diverso do debate televisivo de junho.



A reunião representou uma clara mudança de ritmo em comparação com 2020, quando Trump não convidou Biden para a Casa Branca e desencadeou uma transição de governo nada pacífica.



Além de não ter convidado o democrata para o tradicional encontro, o republicano não compareceu à posse de Biden, coisa que não acontecia no país desde que Andrew Johnson não participou da cerimônia de Ulysses S. Grant há pouco mais de 150 anos.



Os dois líderes não responderam nenhuma pergunta no Salão Oval, embora os jornalistas gritaram questionamentos a ambos sobre a Ucrânia e a democracia. Após isso, a imprensa foi convidada a deixar o local.



A primeira-dama, Jill Biden, cumprimentou Trump na Casa Branca e entregou a ele uma carta de felicitações a Melania, esposa do republicano, que, por sua vez, não compareceu na cúpula. (com Ansa)