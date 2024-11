Falso Brad Pitt dá golpe milionário em mulher na Itália

Publicado em 12/11/2024 às 09:27

Alterado em 12/11/2024 às 09:30

[Brad Pitt] Italiana enviou quase R$ 100 mil para 'fake' do artista Foto: Ansa

Uma italiana revelou que transferiu cerca de 15 mil euros (R$ 92,2 mil) para um golpista que se passava pelo astro americano Brad Pitt nas redes sociais.

Em um programa de televisão local, a mulher, que foi identificada apenas como Stella, disse que resolveu tentar entrar em contato com o ator no Facebook após ter sonhado com ele.

A mulher, contudo, iniciou uma conversa com um "fake" da estrela de Hollywood, que começou a interagir com ela e demonstrar interesse por sua vida, bem como empatia pelos momentos difíceis que estava passando.



"Ele me respondeu imediatamente, achei que isso era um milagre. Nós conversamos sobre seus filmes e outras coisas banais. Depois contei a ele sobre mim, que estava deprimida, procurando uma história de amor e saindo de um período muito ruim", revelou.



Com o passar do tempo, o relacionamento online se tornou cada vez mais intenso. O falso ator começou a cogitar um possível encontro, mas explicou que teve problemas financeiros temporários que o impediram de cobrir as despesas da viagem.



"Na minha cabeça, Pitt poderia me ajudar em projetos de trabalho, já que sou uma ativista dos direitos dos animais, então, para conhecê-lo, enviei a ele 600 euros para comprar uma passagem aérea. Ele encaminhou para mim seus documentos e vídeos, que só mais tarde percebi que foram feitos com Inteligência Artificial", recordou a italiana.



"Depois disso, ele me disse que estava na Alemanha e que os seus cartões de crédito não funcionavam, então mandei mais dinheiro", acrescentou.



Após o falso ator inventar vários pretextos para solicitar valores adicionais, a mulher percebeu que caiu em um golpe quando descobriu que o verdadeiro Brad Pitt estava em um lugar completamente diferente do mencionado pelo "fake".



Embora tenha se sentido "enganada" e "profundamente humilhada", Stella chegou a ir até Veneza para tentar encontrar o artista no Festival de Cinema da cidade italiana, mas sem sucesso. (com Ansa)